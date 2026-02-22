El encantador pueblo a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires que tenés que visitar + Seguir en









Un destino que parece detenido en el tiempo, ideal para distenderse, descansar y contrarrestar el ritmo de la ciudad.

Uno de los pueblos más pintorescos y naturales de la provincia de Buenos Aires. Imagen: Expoagro

La Provincia de Buenos Aires esconde tesoros rurales que son el refugio perfecto para quienes buscan escapar del ritmo frenético de la ciudad. Estos pueblos, muchos de ellos con historias centenarias y una tranquilidad inquebrantable, se han consolidado como destinos ideales para el turismo de cercanía, ofreciendo una combinación irresistible de aire puro, tradición y hospitalidad bonaerense.

Entre estas joyas está Cazón, una localidad que parece detenida en el tiempo y que ha ganado fama internacional por un título asombroso: es el "pueblo del millón de árboles". Este rincón verde no solo ofrece un respiro visual, sino que se posiciona como uno de los centros de producción arbórea más importantes del país, ideal para quienes buscan conectar profundamente con la naturaleza.

Cazón El pueblo del millón de árboles, en provincia de Buenos Aires. Dónde se ubica Cazón Cazón se encuentra ubicado en el partido de Saladillo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Geográficamente, está situado a la vera de la Ruta Nacional 205, lo que lo hace un punto de fácil acceso para los viajeros que recorren el corredor pampeano.

Cazón tiene como referente principal a la ciudad de Saladillo a 15 km, donde se concentra la mayor actividad comercial y administrativa de la zona. También se encuentran cerca otras localidades rurales con encanto propio como Del Carril y Polvaredas, que forman parte del circuito de turismo rural del municipio, permitiendo a los visitantes armar un itinerario completo de campo y tradición.

Cazón Con un llamativo paisaje, encanta a los turistas de toda la provincia y el país. Imagen: Turismo Saladillo Qué se puede hacer en Cazón La actividad estrella en Cazón es, sin duda, la visita a su Vivero Municipal "Eduardo L. Holmberg". Con 210 hectáreas de extensión, es uno de los más grandes del país y el corazón del millón de árboles que dan identidad al pueblo. Caminar o andar en bicicleta entre sus senderos rodeados de especies exóticas y nativas es una experiencia terapéutica.

Además, el pueblo cuenta con numerosos viveros privados donde los amantes de la jardinería pueden adquirir plantas y recibir consejos de expertos. Para los amantes de la gastronomía, Cazón ofrece la clásica experiencia de "almuerzo de campo". Los visitantes pueden disfrutar de asados, empanadas criollas y pastas caseras en sus comedores locales, donde el tiempo parece transcurrir más lento. También es común ver a los turistas disfrutando de tardes de mate frente a la antigua estación de tren o participando en las ferias de artesanos que suelen montarse durante los fines de semana y feriados. Cómo ir hasta Cazón Llegar a Cazón desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es un trayecto directo y sencillo de aproximadamente 170 kilómetros. El viaje en auto demanda unas dos horas y media, dependiendo del tránsito. La ruta recomendada es tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Una vez que se llega a la rotonda de Cañuelas, se debe continuar por la Ruta Nacional 205 en dirección hacia el suroeste (hacia Saladillo). El acceso a Cazón está señalizado sobre la mano derecha de la ruta, unos kilómetros antes de llegar a la ciudad cabecera de Saladillo.