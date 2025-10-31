Yandel llega con su show sinfónico a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Este formato se estrenó en Miami y pasará también por otras ciudades, en febrero llega a Argentina para presentarse en un show único en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Yandel , la leyenda mundial, uno de los artistas más grandes del siglo y el responsable de hacer del reggaetón lo que es hoy en día, acaba de anunciar la llegada de su legendario concierto “Sinfónico” en Buenos Aires. El show será el 11 de febrero de 2026 en el Movistar Arena .

Como ya ha hecho varias veces a lo largo de su extensa carrera, Yandel continúa siendo pionero, innovando para hacer del reggaetón, y de sus canciones, algo aún más grande de lo que son a día de hoy.

Las entrada salen a la venta el 3 de noviembre a las 13hs en una preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia. La venta general será el 4 de noviembre a las 13hs.Tickets a la venta únicamente a través de WWW.MOVISTARARENA.COM.AR

Del mismo modo que abrió el género, y en general, la música en español, al mercado del hiphop anglosajón, hace meses se convirtió en el primer artista urbano en plantear un show de sus más grandes hits acompañado de una orquesta sinfónica.

Este formato se estrenó en Miami y pasará también por otras ciudades, en febrero llega a Argentina para presentarse en un show único en el Movistar Arena de Buenos Aires, luego de su última visita en 2022.

En este “Yandel Sinfónico”, canciones como 'Yandel 150', 'Rakata', 'Encantadora' o 'Ay Mi Dios' se presentarán combinando la energía de las versiones originales con una producción de altísimo nivel que involucrará a decenas de músicos con arreglos de cuerda y viento propios de la música clásica.

Yandel, que acaba de recibir dos nominaciones a los Latin GRAMMY 2025 por su colaboración con Tego Calderón, 'Reggaeton Malandro', vive un momento increíble -otro más- en su carrera. Después de más de dos décadas en lo más alto de los charts, todavía tiene mucho con lo que sorprendernos. En esta ocasión, un movimiento que solo puede permitirse alguien de su trayectoria: llevar el reggaetón que él ayudó a crear a una nueva dimensión con este concierto “Yandel Sinfónico” que llegará en febrero de 2026 a Buenos Aires, de la mano de Iglesias Entertainment y LEB Entertainment.