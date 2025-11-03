La serie criminal de Netflix ambientada en Rio de Janeiro que te dejará con ganas de más







Una producción ideal para los amantes del drama, el romance y la adrenalina. Te va a atrapar desde el primer capítulo.

La serie brasileña de Netflix que está causando furor. Imagen: Netflix

Netflix vuelve a demostrar por qué es un gigante del entretenimiento. Su nueva producción se mete en el oscuro mundo del crimen con un ritmo dinámico y una producción de alto nivel. Como solo una verdadera serie de impacto puede lograr, esta apuesta brasilera combina acción, tensión y personajes multifacéticos que captan la atención desde el primer episodio.

Con solo ocho capítulos, la historia no pierde tiempo ni se diluye: cada escena suma al conflicto, al desarrollo psicológico y al ambiente cargado de ambición y peligros. La nueva producción de Netflix se titula Los dueños del juego y promete dejar al espectador con ganas de más.

Dueños del juego La serie ambientada en Río de Janeiro que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Los dueños del juego, la miniserie furor en Netflix La historia se centra en Río de Janeiro, donde el negocio del juego clandestino se convierte en un imperio sobre el que se cruzan familias, poder e ilegalidad. El protagonista, Profeta, es un joven ambicioso que busca escalar posiciones dentro de dicho sistema, aunque eso signifique desafiar los clanes que dominan la ciudad.

En ese contexto, la eventual legalización del juego en Brasil actúa como detonante: una oportunidad para algunos, una amenaza para muchos. En medio de lujos, violencia y traiciones, la trama explora cómo la ambición puede desatar guerra y cómo el ascenso cuesta más que éxito.

La serie también aborda la desigualdad social, la corrupción institucional y cómo el deseo de reconocimiento puede convertir a personas comunes en jugadores peligrosos. En Río, la ciudad misma se convierte en un personaje: bella, despiadada y al borde del colapso.

Netflix: tráiler de Los dueños del juego Embed - Los dueños del juego | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Los dueños del juego André Lamoglia

Xamã

Mel Maia

Giullia Buscaccio

Juliana Paes

Chico Díaz

