Richard Gere se une a Michael Fassbender y Jeffrey Wright en la serie de espionaje "The Agency"

Este será uno de los únicos papeles regulares en televisión de la carrera de Gere. Recibió una nominación al Emmy por su trabajo en la película para televisión "And the Band Played On" en 1993 y protagonizó la miniserie británica "MotherFatherSon" en 2019 en BBC Two.

Es más conocido por sus papeles protagónicos en películas como "Oficial y caballero", "American Gigolo", "Pretty Woman", "Primal Fear" y "Chicago". Recibió nominaciones al Globo de Oro tanto por "Oficial y caballero" como por "Pretty Woman", mientras que ganó el Globo de Oro por su trabajo en "Chicago".