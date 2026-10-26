"Clayface" debutó en el primer puesto de la taquilla mundial tras su estreno en cines + Agregar ámbito en









Las calificaciones en paginas especializadas ponen a la nueva película de DC a la altura de títulos de terror cómo "Get Out", "Weapons" y "Obsession".

Clayface ya se puede ver en cines de todo el mundo.

La recién fusionada Paramount-Warner Bros (también conocida como Skydance) logró quedarse con el número 1 de la taquilla mundial con Clayface, la nueva película de DC, que recaudó 43 millones de dólares en todo el mundo.

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Aunque el estreno mundial de Clayface no alcanzó los 45 millones de dólares esperados, sigue siendo una cifra sólida para una película con un costo neto de 44 millones de dólares (sin contar publicidad y promoción), especialmente considerando la excelente acogida del público. Las calificaciones en paginas especializadas ponen a Clayface a la altura de títulos de terror cómo Get Out, Weapons y Obsession.

De qué trata Clayface La cinta de terror, dirigida por James Watkins, narra los orígenes del villano cambiaformas, interpretado por Tom Rhys Harries.

"El actor en apuros Matt Hagen se somete a un procedimiento médico experimental tras sufrir una grave herida en el rostro por un ataque con cuchillo. Si bien el experimento resulta exitoso al principio, las cosas no salen como se esperaba, ya que el cuerpo del actor se transforma en arcilla capaz de adoptar la apariencia de cualquier persona", indica la sinopsis.

¿Quién es Clayface en el universo de DC? Clayface es uno de los primeros antagonistas de Batman, presentado por primera vez en 1940 como un actor fracasado convertido en criminal que usa una máscara de arcilla de un personaje que alguna vez interpretó. En 1961, se establecieron las habilidades de Clayface para cambiar de forma.

Esta es la primera aparición del personaje en la gran pantalla después de haber sido interpretado en varias adaptaciones de Batman, tanto de acción real como animadas, incluyendo la de Ron Perlman en Batman: The Animated Series en la década de 1990, la de Brian McManamon en la serie de Fox Gotham de la década de 2010 y, más recientemente, la de Alan Tudyk en la comedia animada de HBO Max Harley Quinn. James Gunn lanzó su Universo DC con Superman el año pasado. El estudio siguió con Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, que llegó a los cines en junio. Otros próximos títulos de DC incluyen la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que se estrenará el 9 de julio de 2027, y The Batman: Part II de Matt Reeves, que llegará el 1 de octubre de 2027.

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