Disney+ sumó a su catálogo una ficción estadounidense que cruza el misterio con el humor negro y el drama adolescente. La propuesta parte de una situación desconcertante: después de sufrir un accidente, un joven despierta en el hospital y está convencido de que su madre ya no es la mujer que conoce.
La nueva serie de Disney+ que combina comedia negra y misterio inquietante
Un accidente cambia la vida de un adolescente y abre una trama en la que los vínculos familiares esconden preguntas difíciles de responder.
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La serie Farsante tiene ocho episodios de alrededor de media hora. La historia combina la búsqueda de respuestas con situaciones incómodas, diálogos atravesados por el humor y una atmósfera que mantiene al espectador en alerta.
¿De qué trata Farsante? Una premisa perturbadora y adictiva
La historia sigue a Sonny Cooke, un adolescente que parece tener una vida bastante encaminada. Es popular en su entorno, tiene amigos, una novia y una relación muy estrecha con Ellen, su madre, quien además trabaja como directora de su instituto. Todo cambia después de un accidente automovilístico que lo deja en coma.
Cuando despierta, Sonny reconoce el rostro de la mujer que está junto a su cama, pero sostiene que no es su verdadera madre. Según su percepción, alguien ocupó el lugar de Ellen y ahora intenta hacerse pasar por ella.
El detalle más inquietante es que nadie de su entorno parece compartir esa sospecha: sus amigos y los compañeros de trabajo de la mujer aseguran que sigue siendo la misma de siempre.
A partir de ese punto, el protagonista empieza a buscar pruebas para respaldar lo que dice. La tarea no resulta sencilla y lo obliga a revisar recuerdos, observar gestos cotidianos y desconfiar de personas que hasta hace poco formaban parte de su círculo de confianza. La ausencia de registros personales que le permitan contrastar sus recuerdos agrega otra dificultad a la investigación.
Reparto de Farsante
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Sam Nivola como Sonny Cooke
Connie Britton como Ellen Cooke
Meera Syal como Sharla
Grace Brennan como Mallory
Colter Lee como Weldon
Mahaela Park como Chloe
Maliq Johnson como Vogel