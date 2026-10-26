La nueva serie de Disney+ que combina comedia negra y misterio inquietante + Agregar ámbito en









Un accidente cambia la vida de un adolescente y abre una trama en la que los vínculos familiares esconden preguntas difíciles de responder.

La producción reúne a intérpretes reconocidos en una historia ambientada en el universo adolescente. Disney

Disney+ sumó a su catálogo una ficción estadounidense que cruza el misterio con el humor negro y el drama adolescente. La propuesta parte de una situación desconcertante: después de sufrir un accidente, un joven despierta en el hospital y está convencido de que su madre ya no es la mujer que conoce.

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La serie Farsante tiene ocho episodios de alrededor de media hora. La historia combina la búsqueda de respuestas con situaciones incómodas, diálogos atravesados por el humor y una atmósfera que mantiene al espectador en alerta.

Disney+ incorpora nuevas propuestas de ficción que combinan distintos géneros y formatos narrativos. Disney ¿De qué trata Farsante? Una premisa perturbadora y adictiva La historia sigue a Sonny Cooke, un adolescente que parece tener una vida bastante encaminada. Es popular en su entorno, tiene amigos, una novia y una relación muy estrecha con Ellen, su madre, quien además trabaja como directora de su instituto. Todo cambia después de un accidente automovilístico que lo deja en coma.

Cuando despierta, Sonny reconoce el rostro de la mujer que está junto a su cama, pero sostiene que no es su verdadera madre. Según su percepción, alguien ocupó el lugar de Ellen y ahora intenta hacerse pasar por ella.

El detalle más inquietante es que nadie de su entorno parece compartir esa sospecha: sus amigos y los compañeros de trabajo de la mujer aseguran que sigue siendo la misma de siempre.

A partir de ese punto, el protagonista empieza a buscar pruebas para respaldar lo que dice. La tarea no resulta sencilla y lo obliga a revisar recuerdos, observar gestos cotidianos y desconfiar de personas que hasta hace poco formaban parte de su círculo de confianza. La ausencia de registros personales que le permitan contrastar sus recuerdos agrega otra dificultad a la investigación. La ficción apuesta por una atmósfera visual que acompaña el desarrollo de sus personajes y sus conflictos. Disney Reparto de Farsante Sam Nivola como Sonny Cooke

Connie Britton como Ellen Cooke

Meera Syal como Sharla

Grace Brennan como Mallory

Colter Lee como Weldon

Mahaela Park como Chloe

Maliq Johnson como Vogel Trailer de Farsante

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