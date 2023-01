El grupo Panic! at the Disco anunció su separación

Urie anunció la ruptura en Instagram hoy, explicando que él y su esposa Sarah están esperando su primer hijo y que quiere "poner mi atención y energía en mi familia".

Formado en 2004 en Las Vegas por viejos amigos Urie, Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson. Con solo Urie restante de la formación original, la banda se ha convertido esencialmente en su proyecto en solitario.

La declaración completa:

"Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino.

Pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura.

Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con esto Panic! At The Disco ya no existirá.

Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que haya estado aquí desde el principio o recién nos haya encontrado, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con usted. Tengo muchas ganas de ver a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos.

Te amo. Te aprecio. Gracias por existir."