Jerry Lee Lewis vive: un reconocido portal estadounidense lo dio por muerto

TMZ informó el miércoles por la tarde que el cantante había muerto en su casa en Memphis. Sin embargo, poco después, el medio corrigió su historia y dijo: "Hoy temprano, alguien que decía ser el representante de Lewis nos dijo que había fallecido. Ese resultó no ser el caso. TMZ lamenta el error".

Lewis, cuyos éxitos incluyen "Great Balls of Fire" y "Whole Lot of Shakin' Going On", anteriormente sufrió un derrame cerebral en 2019, pero ha estado trabajando para recuperarse y en 2020 anunció planes para grabar un álbum de versiones de gospel con el productor T-Bone Burnett.

Lewis también fue el tema de un documental publicado por A24 a principios de este año, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind. La película fue dirigida por Ethan Coen.

Un pianista y cantante pionero, Lewis es el último miembro sobreviviente de las sesiones de grabación del Million Dollar Quartet de Sun Records, que también incluyeron a Johnny Cash, Elvis Presley y Carl Perkins.

Fue inducido al Salón de la Fama de la Música Country a principios de este mes, pero no asistió por consejo de sus médicos. En cambio, Hank Williams Jr. y Kris Kristofferson aceptaron y celebraron el honor en nombre de Lewis.