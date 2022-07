Cinthia Fernández cargó contra Rodrigo De Paul: "Qué bien que no lo dejen ir al Mundial"

"Qué bien que no lo dejen ir al Mundial si no llega a cumplir con la cuota alimentaria. Qué bien que pasen estas cosas", escribió la panelista de Momento D en sus redes sociales, junto a un fragmento de la entrevista que brindó Tapia. Sin embargo, el jugador de Atlético Madrid no tiene ninguna deuda con la manutención de sus hijos, sino que se encuentra en pleno conflicto por la división de bienes con su expareja, con quien estuvo 14 años.

de paul seleccion.jpg

Por su parte, Homs se encargó de calmar las agua. "Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón", manifestó la modelo. Y agregó: "Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos. Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes".

Días atrás, en una entrevista con la revista Caras, Camila dio detalles de la compensación económica que pide. "Estoy reclamando lo que me corresponde después de 12 años de relación, de tanto tiempo que yo acompañé y sostuve. Es una compensación económica, además de la cuota alimentaria que le corresponde a mis hijos", explicó. "Tampoco le pido algo que no me puede dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente, ¿entendés? Obviamente que busco mis beneficios, pero no le pido nada que sienta que no me corresponde", insistió.

Y luego de que se acusara al resto de las esposas de los jugadores de la "Scaloneta" de no haber incluido a Tini en el encuentro que compartieron hace algunos días en Ibiza, Camila reveló que ninguna quiso tomar partido después de su separación. "Siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con Anto (Roccuzzo, esposa de Lionel Messi) y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex", declaró.