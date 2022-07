¿Qué dijo Camila Homs sobre la posibilidad de que Rodrigo De Paul se pierda el Mundial?

Con el correr de los partidos, el futbolista surgido en Racing se convirtió en una pieza clave en el combinado nacional que comanda Lionel Scaloni, y pese a tener prácticamente asegurado su lugar para la Copa del Mundo a disputarse en el país asiático, sus problemas extrafutbolísticos ponen en riesgo su participación ya que se encuentra en un proceso legal frente a la madre de sus hijos.

"Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA", explicó Tapia en declaraciones radiales.

Rodrigo De Paul, que actualmente se encuentra en pareja con la artista Tini Stoessel, se encuentra en medio de una batalla legal con Camila Homs por la manutención de sus hijos. En junio pasado, la mujer demandó al mediocampista del Atlético de Madrid y de la Selección por una suma millonaria, por lo cual se encuentra en plena vigencia el juicio para definir la división de bienes, la compensación económica y los regímenes de visitas de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

Ante este panorama, Tapia fue tajante: "Falta hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria. Creo que están empezando el divorcio. No creo que un padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde".

La palabra de Camila Homs

Camila Homs salió en la noche del jueves a calmar a las aguas. “Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”, dijo y aclaró: “Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos”. Asimismo, agregó: “Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”.

Camila Homs- “Jamás quisiera hacerle daño a Rodrigo”.mp4

Los rumores de que De Paul se podría perder el mundial de fútbol a disputarse en Qatar se instalaron después de unas declaraciones de Claudio Tapia al programa De Acá En Más que conduce María O’Donnell en la radio Urbana Play y que desde la AFA aseguran que fueron “tergiversadas” y “malinterpretadas” por otros medios. En esa nota, el máximo dirigente del fútbol nacional señaló que “para ir a Qatar, no tenés que tener alguna denuncia penal con condena pendiente o algo de género o similar”. Algo que De Paul no tiene.

Qué le pide Camila Homs a Rodrigo De Paul

Lo cierto es que Homs en el pedido legal le solicitó 30 mil euros por mes más 600 de la divisa europea por día cada vez que ella viaje al "viejo continente" para llevar a sus hijos. Esto se suma al pasaje aéreo en business cada 45 días más el hotel cinco estrellas, el departamento de Puerto Madero -valuado en 2,5 millones de dólares- y un auto 0km renovable cada dos años.

En este sentido, "Chiqui" Tapia agregó: "Conozco bien a De Paul, sé el sentimiento que se tienen, más con sus hijos. Creo que se va a arreglar de la mejor manera".

Por su parte, los abogados del jugador, Mariana Gallego y Marcelo Rocchetti, aseguraron que la participación de Rodrigo De Paul en el Mundial de Qatar 2022 no corre ningún riesgo, dado que no existe deuda de alimentos ni causa penal que le impida hacerlo.

“Causa penal con condena en suspenso, claramente no existe; denuncia de violencia, tampoco existe; y algo que están hablando en todos lados es lo del reclamo alimentario, pero acá no hay ningún reclamo alimentario, porque la primera condición de un incumplidor alimentario es que exista un reclamo y acá no existe”, afirmaron.