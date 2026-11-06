El Niño: cerraron cuatro pasos a Brasil por la crecida del río Uruguay y hay miles de evacuados

Prefectura Naval Argentina suspendió los cruces fluviales entre Misiones y Brasil debido al aumento del caudal del río Uruguay. Mientras tanto, las inundaciones del Paraná afectaron a miles de personas en Chaco y Corrientes, y las autoridades advirtieron que las lluvias podrían agravar la situación.

La crecida de los ríos Uruguay y Paraná , en un contexto de precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño , provocó el cierre de cuatro pasos fronterizos entre Argentina y Brasil y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares en distintas provincias del Litoral. La Prefectura Naval Argentina (PNA) suspendió los cruces mediante balsas y embarcaciones en Misiones , mientras que las autoridades de Chaco y Corrientes mantienen operativos de asistencia para las familias afectadas.

La medida respondió al incremento del caudal del río Uruguay , impulsado por las intensas lluvias registradas en su cuenca alta. Las precipitaciones obligaron a las centrales hidroeléctricas brasileñas de Itá y Foz do Chapecó a abrir sus compuertas, lo que contribuyó al aumento del nivel del agua en territorio argentino.

En paralelo, el río Paraná continúa generando complicaciones en diferentes localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Según los últimos relevamientos oficiales, 2.239 personas resultaron afectadas en Chaco , mientras que en Corrientes alrededor de 1.500 habitantes debieron abandonar sus viviendas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) anticipó nuevas precipitaciones de moderadas a abundantes en sectores de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú, por lo que el comportamiento de los cursos de agua seguirá bajo vigilancia.

La Prefectura Naval Argentina dispuso la suspensión de los servicios de balsas y embarcaciones que conectan distintas localidades de Misiones con municipios brasileños. Los cuatro pasos fronterizos afectados son:

El Soberbio – Porto Soberbio.

Alba Posse – Porto Mauá.

Panambí – Porto Vera Cruz.

San Javier – Porto Xavier.

La restricción permanecerá vigente hasta que las condiciones del río permitan restablecer la navegación de manera segura. No obstante, las autoridades aclararon que existen otras alternativas para cruzar hacia Brasil que continúan habilitadas.

Entre ellas se encuentra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, además de los pasos terrestres de Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira y San Pedro – Paraíso. Estos últimos corresponden a sectores de frontera seca, por lo que su funcionamiento no depende de la navegación sobre el río Uruguay.

El río Uruguay sigue creciendo y hay localidades en alerta

Las mediciones realizadas por Prefectura Naval durante el viernes mostraron que el nivel del río Uruguay continúa aumentando en el tramo comprendido entre El Soberbio, en Misiones, y Yapeyú, en Corrientes.

En ese recorrido, las localidades misioneras de Alba Posse y Panambí ingresaron en situación de alerta por la evolución del caudal. El fenómeno está relacionado con el desplazamiento de una onda de crecida, es decir, un aumento progresivo del nivel del agua que avanza lentamente por el cauce del río.

En Paso de los Libres, Corrientes, las mediciones mostraron niveles estacionarios, mientras que hacia el sur comenzaron a registrarse descensos. Esta situación indica que la onda de crecida se desplaza actualmente por el sector medio del río Uruguay.

Sin embargo, el INA advirtió que existe una alta probabilidad de que el tramo comprendido entre San Javier, en el sur de Misiones, y Santo Tomé, en el norte de Corrientes, alcance niveles de alerta durante los próximos días.

Inundaciones en Chaco: más de 2.200 afectados por la crecida del Paraná

La situación también es complicada sobre la cuenca del río Paraná, especialmente en Chaco, donde las autoridades contabilizaron 2.239 personas afectadas, entre evacuados y autoevacuados.

De acuerdo con los datos oficiales, la emergencia alcanzó a 629 familias que sufrieron las consecuencias del avance del agua. Las localidades más perjudicadas son Puerto Vilelas, ubicada en el Gran Resistencia; Isla del Cerrito, en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay; y Colonia Benítez.

También permanece en situación de evacuación Barranqueras, otra de las ciudades que integran el área metropolitana de Resistencia. Frente a este escenario, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, dispuso medidas de asistencia para las personas que debieron abandonar sus viviendas.

Entre las iniciativas implementadas se encuentra la fabricación de camas por parte de personas privadas de su libertad, destinadas a los centros que alojan a los damnificados.

Durante la semana, el mandatario provincial recorrió uno de esos establecimientos, donde se entregaron cuchetas, colchones y ropa de cama para mejorar las condiciones de alojamiento de las familias evacuadas.

Corrientes registró unos 1.500 evacuados y mantiene ciudades bajo vigilancia

En Corrientes, las autoridades de Defensa Civil señalaron que la situación se encuentra controlada, aunque alrededor de 1.500 personas debieron dejar sus hogares por el avance del río Paraná.

La mayor cantidad de afectados se concentra en Isla Apipé, ubicada aguas abajo de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, además de Itatí y Paso de la Patria. También permanecen bajo condiciones de evacuación las ciudades de Corrientes Capital, Bella Vista y Goya, donde se mantiene el seguimiento de los niveles del río.

El comportamiento del Paraná presenta diferencias según el tramo analizado. Aguas abajo de la represa de Itaipú, el caudal volvió a aumentar en el sector inicial del río sobre territorio argentino, entre Libertad y Puerto Maní.

En cambio, desde ese punto hasta Esquina, las mediciones registraron valores estacionarios o en descenso. Este comportamiento indica que la onda de crecida que afectó a distintas localidades correntinas durante los días anteriores continuó desplazándose hacia el sur.

Santa Fe y Entre Ríos, en alerta por el avance de la creciente

Las complicaciones también comenzaron a extenderse hacia sectores de Santa Fe y Entre Ríos, donde el aumento del caudal mantiene en vigilancia a las autoridades locales.

En territorio santafesino, las localidades de San Javier y Reconquista permanecen en situación de evacuación. Además, a la altura de San Javier, las mediciones verificaron un nuevo incremento del nivel del río Paraná.

En Entre Ríos, la ciudad de La Paz continúa en estado de alerta debido a la cercanía del agua con la cota establecida para iniciar evacuaciones. El río alcanzó los 6 metros frente al puerto local, apenas 15 centímetros por debajo del nivel de evacuación.

El crecimiento también se observa en los sectores ubicados más al sur, hasta llegar al delta del Paraná, donde los registros muestran una tendencia ascendente. Por ese motivo, las autoridades mantienen el monitoreo de las alturas hidrométricas ante la posibilidad de que nuevas localidades deban adoptar medidas preventivas.

Qué puede pasar con los ríos durante los próximos días

El último relevamiento del Instituto Nacional del Agua anticipó precipitaciones de moderadas a abundantes en las cuencas altas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

Las lluvias podrían contribuir a nuevos incrementos del caudal en diferentes sectores de la región, aunque su impacto dependerá de la intensidad de las precipitaciones y del desplazamiento de las ondas de crecida.

El organismo también advirtió sobre la evolución del río Uruguay, especialmente en el tramo comprendido entre San Javier y Santo Tomé, donde consideró muy probable el ingreso a niveles de alerta.

Mientras tanto, la reapertura de los cuatro pasos fluviales entre Misiones y Brasil dependerá de que las condiciones hidrológicas permitan retomar los servicios de navegación.

Con miles de personas afectadas por las inundaciones y distintas localidades bajo vigilancia, las provincias del Litoral mantienen los operativos de asistencia y el seguimiento permanente de los ríos ante la posibilidad de nuevas crecidas.