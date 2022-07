Mick Jagger cumple 79 años y lo celebra girando con los Rolling Stones

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgd9M-7DRcp%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJd3oXnFzNZANLYhY3zA7jcDzhEB7v8mBn5wFHMDAz8VTyWzypsGP3A5V8uKYldXxZBPmdR9WHvuAaXSSMC29BdrAmiyGnvjYl1gsIZCbvruW9Qa8M6kBJNuKEzS6uRZCZAUva6NlOIKlwjVwDj0ocvxPt1DSJQZDZD View this post on Instagram A post shared by The Rolling Stones (@therollingstones)

Los Rolling Stones sobre Mick Jagger

Se sabe que Jagger es junto a Richards la fuerza creativa detrás de los Stones, sin embargo y a lo largo de los años su relación a pasado por diferentes etapa. Se conocen desde niños, y tiene toda una vida compartida por eso que haya habido roces no sorprende a nadie.

Esto ha dicho Richards sobre Jagger: "Mis batallas con Mick no son exactamente lo que la prensa percibe, son mucho mas complicadas, elaboradas diría, porque nos conocemos de toda la vida, desde que teníamos 4 o 5 años. Pero creo que esas peleas tienen que ver un poco con el complejo de Peter Pan de Mick. Es cierto, ser el que va al frente de los stones es un trabajo difícil, tenés que creerte semidivino"

"Cuando deje las drogas, dije 'Estoy de vuelta, limpio, déjenme hacer algo' Y Mick, que había llevado el peso de la banda en sus hombros, que es lo que un amigo de verdad haría, me hizo sentir cierto resentimiento. Yo pensaba que quería dejar un poco de responsabilidad de lado, pero se había acostumbrado a ese papel".

Más allá de estas declaraciones bien al estilo Richards, no cabe dudas de que la relación creativa/de amistad de estos dos es una de las más importantes de la historia de la música.

"Odiaría ser Mick Jagger. Y me alegro de que el haya buscado ser así, siempre en las revistas, siempre hecho una estrella. Me alegro porque nos ayuda al resto, es genial porque así nunca lo tendré que hacer yo. Odio ese tipo de cosas. Odiaría tener que subir al escenario y empezar a caminar frente a una multitud." Así lo definía el querido Watts en una entrevista de 1978.

Mick Jagger sobre Mick Jagger

"Cuando cumpla 33 años, me retiro. Ese es el momento en que el que un hombre tiene que dedicarse a otras cosas. No quiero ser una estrella de Rock durante toda mi vida" esto decía Mick Jagger en una entrevista durante la gira de los Stones en 1972, por suerte para nosotros resulto ser que el bueno de Mick no es un hombre de palabra, y damos gracias por eso.