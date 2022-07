The Rolling Stones: 60 años en 60 canciones

Tras el alejamiento de Jones en 1969 se uniría el joven y virtuoso Mick Taylor, parte fundamental en lo que para muchos es el pico creativo de los Stones. En 1974 Ron Wood ingresaría en lugar de Taylor para conformar la dupla Richards-Wood en guitarras.

60 años después de aquel primer concierto en el Marquee los Rolling Stones siguen haciendo historia manteniendo a Jagger, Richards y Wood como miembros oficiales.

A modo de celebración de este aniversario desde Ámbito hemos preparado un repaso por 60 canciones fundamentales de la basta discografía de los Stones.

(I Can't Get No) Satisfaction

"(I Can't Get No) Satisfaction" tal vez la canción más conocida de los Stones, fue lanzada como sencillo en 1965 para luego ser incluida en la versión estadounidense del disco Out of Our Heads. Compuesta por Jagger y Richards, la letra del cantante es pura referencias sexuales y una critica a la sociedad de la época, esto causo una gran controversia que no evito que se convierta en un éxito indiscutido. El riff tan característico es obra de Richards, según contó el mismo se despertó en medio de la noche con el sonido en su cabeza, lo grabó de manera casera y siguió durmiendo. Es considerada por la crítica como la mejor grabación de la banda y una de las mejores de la música contemporánea. En 2004, la revista Rolling Stone la eligió en el puesto 2 en su Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Sympathy For The Devil

"Sympathy For The Devil" es la primera piasta del álbum Beggars Banquet de 1968, el séptimo álbum de estudio en el Reino Unido y el noveno en los Estados Unidos. Compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, en la letra, Jagger interpreta a un misterioso personaje que se resiste a dar su nombre y que se atribuye ser el responsable detrás de todos los actos de maldad que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad, citando sucesos como la crucifixión de Jesús, el asesinato de la familia Romanov durante la Revolución rusa, la Segunda Guerra Mundial o el asesinato de Robert y John F. Kennedy. El proceso de grabación del tema quedo registrado en la homónima de Jean-Luc Godard. Ha sido reversionada por numerosas bandas así como también ha aparecido en películas, series y videojuegos teniendo de esta manera un gran impacto en la cultura popular. En el año 2004 la revista Rolling Stone incluyó a la canción en el puesto 32 en su Lista de Rolling Stone de las 500 canciones más grandes de la historia.

Brown Sugar

"Brown Sugar" es la canción que abre el disco de 1971 Sticky Fingers, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Acreditada al dúo Jagger y Richards fue principalmente compuesta por el cantante en 1969 mientras rodaba la película Ned Kelly. La gran controversia generada alrededor de su letra no impidió que llegará al numero 1 de los rankings en Estados Unidos y al 2 en Reino Unido. Fue tocada en vivo dos años antes de su lanzamiento oficial en el fatídico concierto de 1969 en Altamont, ha estado presente desde la gira europea de 1970 hasta el día de hoy, siendo una de las canciones que más veces han interpretado en vivo.

Tumbling Dice

"Tumbling Dice" es la pista cinco del álbum doble de 1972 Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Esta acreditada al dúo Jagger/Richards se grabó en el sótano de Villa Nellcôte, la casa de Richards cerca de Villefranche-sur-Mery. Fue el sencillo de mayor éxito del disco llegó al número 7 en las listas de éxito estadounidenses y al número 5 en el Reino Unido. En 2004 fue colocada por la revista estadounidense Rolling Stone en el puesto 424 entre Las 500 mejores canciones de todos los tiempos. "Tumbling Dice" fue tocada en vivo por primera vez durante la gira por Estados Unidos de 1972 y desde allí siempre fue parte del repertorio en vivo de los Stones.

She's A Rainbow

"She's A Rainbow" es la canción numero seis del disco de 1967 Their Satanic Majesties Request, el sexto álbum de estudio en el Reino Unido y su octavo álbum en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards es quizás la obra máxima del coqueteo de los Stones con el rock psicodélico. John Paul Jones, posterior miembro de Led Zeppelin, hizo los arreglos de cuerdas durante sus días como músico de sesión. Fue tocada en vivo por primera vez 30 años después de su lanzamiento durante el Bridges to Babylon Tour.

You Can't Always Get What You Want

"You Can't Always Get What You Want" es la pista nueve del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio, en el Reino Unido, y el decimo en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards la letra es una referencia precisa a los tópicos que imperaban en la década de los sesenta: amor, política y drogas. Ha aparecido en varias películas y series, fue colocada en el 2004 en el puesto 100 dentro de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Desde su lanzamiento se ha convertido en una canción infaltable en sus presentaciones en vivo.

Paint It, Black

"Paint It, Black" es la canción que da inicio a la versión estadounidense del disco de 1966 Aftermath. Compuesta por Jagger y Richards se caracteriza por el sonido del sitar aportado por Brian Jones. "Paint It Black" fue lanzada en Estados Unidos el 7 de mayo de 1966, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100, posición en la que se mantuvo por 11 semanas. En el Reino Unido, la canción fue lanzada el 13 de mayo de 1966, y también se convirtió en número uno en el UK Singles Chart, manteniéndose a lo largo de 10 semanas. En 2004 la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 174 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Beast Of Burden

"Beast Of Burden" es la novena canción del disco de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards fue principalmente impulsada por el guitarrista, una melodía mucho más tranquila en comparación los otros temas del disco. En 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 435 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Angie

"Angie" es la pista cinco del álbum doble de 1973, Goats Head Soup, el undécimo en el Reino Unido y decimotercero en los Estados Unidos. Acreditada Jagger y Richards, fue compuesta principalmente por este último, es una pieza acústica cuyo tema principal es el fin de un amor, su letra es la muestra de un amor perdido. "Angie" encabezó el Billboard Hot 100 durante una semana en octubre de 1973. También encabezó las listas en Australia, los Países Bajos, Canadá, Noruega y Suiza. En el Reino Unido, la canción alcanzó el puesto número 5 en la lista de singles del Reino Unido.

Gimme Shelter

"Gimme Shelter" es la pista que abre el álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio, en el Reino Unido, y el decimo en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards su letra es una alusión a la Guerra de Vietnam hablando de muertes, asesinatos y violaciones. Cuenta con la contribución de la cantante de soul y gospel Merry Clayton. Ha aparecido en películas, series y otros medios teniendo un gran impacto en la cultura popular. Es considerada por la crítica como una de las mejores grabaciones de la banda y una de las mejores de la historia del rock. "Gimme Shelter" fue ubicada en el puesto 38 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone en 2004

Rolling Stones 1962.webp

Honky Tonk Woman

"Honky Tonk Woman" fue lanzada únicamente como sencillo en 1969, aunque una versión country fue incluida en el álbum Let It Bleed bajo el nombre de "Country Honk". Fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, es la primera canción de los Stones que cuenta con el aporte de Mick Taylor en la guitarra. A pesar de no estar en ningún álbum de estudio fue incluida en varios discos recopilatorios, y se ha convertido en un clásico que suena en todas las giras de la banda. En 2004, la revista Rolling Stone la eligió en el puesto 116 en su Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Street Fighting Man

"Street Fighting Man" es la pista 6 del álbum Beggars Banquet de 1968, el séptimo álbum de estudio en el Reino Unido y el noveno en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards tiene la particularidad de haber sido grabada con instrumentos acústicos, siendo solo el bajo eléctrico el único instrumento enchufado. Esta inspirada en las protestas contra la Guerra de Vietnam y el Mayo francés. Muchas estaciones de radio se negaron a pasarla considerando que la letra era algo "subversiva". Más allá de esto se convirtió en una de las que no puede faltar en sus recitales en vivo. La revista Rolling Stone la ubicó en el lugar 301 de la Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Dead Flowers

"Dead Flowers" es la novena canción del disco de 1971 Sticky Fingers, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards en un periodo en que este último había trabado una fuerte amistad con el músico Gram Parsons, y de ahí su influencia en algunas composiciones de la banda. "Dead Flowers" tiene versiones de un gran numero de artistas, entre ellos se destacan: Guns N' Roses y Poison.

Shine A Light

"Shine A Light" es la pista diecisiete del álbum doble de 1972 Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Esta acreditada al dúo Jagger/Richards pese a que este último prácticamente no aporto a la canción, quien si tuvo un importante rol en el proceso y producto final fue Mick Taylor. Jagger comenzó a escribir esta canción en el año 1968 cuando Brian Jones aun formaba parte de la banda, la letra esta inspirada en la creciente adicción de Jones a las drogas. Tuvieron que pasar más de 20 años para que los Stones la incluyan en sus conciertos, una versión esta registrada en el disco en vivo de 1995 Stripped.

Let's Spend The Night Together

"Let's Spend The Night Together" lanzada como sencillo en 1967 fue incluida en la versión estadounidense del disco Between the Buttons. Su letra resultó ser muy escandalosa para la época lo que hizo que fuera censurada en varias emisoras de radio. Quizás la más famosa de las censuras fue la que sufrió en una presentación de los Stones en The Ed Sullivan Show, cuando en primera instancia les fue negada la posibilidad de interpretarla en el estudio de televisión. El compromiso que hicieron con el mismo Ed Sullivan, quien les dijo que si la cantaban se iban, fue cambiar el estribillo de Let's spend the night together ("pasemos la noche juntos") a Let's spend some time together ("pasemos un rato juntos").

Mixed Emotions

"Mixed Emotions" es la pista dos del álbum Steel Wheels de 1989, el decimonoveno álbum de estudio, en el Reino Unido, y el vigésimo primero en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards tiene al guitarrista como el principal impulsor de la canción. Fue la última canción en entrar en el top 10 del ranking en Estados Unidos. Desde su lanzamiento apareció en todos los discos recopilatorios de la banda.

Start Me Up

"Start Me Up" es la canción que da inicio al disco de 1981 Tattoo You, el decimosexto en el Reino Unido y decimoctavo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards, tuvo su primera aparición para las sesiones de grabación del disco Black and Blue en 1975, luego fue retomada para las sesiones de Some Girls en 1978, pero volvió a ser descartada. En sus orígenes era una canción estilo reggae, pero para su versión definitiva tomo una forma más rockera. Alcanzó el puesto 7 en el UK Singles Chart en septiembre de 1981, siendo el último sencillo de los Stones en ingresar en el Top 10 en el Reino Unido. Desde su lanzamiento se convirtió en una infaltable en sus shows en vivo.

Miss You

"Miss You" es la primera canción del disco de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards, esta fuertemente influenciada por la música disco, pero con el toque rockero único de la banda. "Miss You" se convirtió en el octavo y último número 1 de los Stones en Estados Unidos en su lanzamiento inicial en 1978. En 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 496 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.

All Down The Line

"All Down The Line" es la pista quince del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, su origen proviene de una versión acústica que la banda llego a grabar para las sesiones de Sticky Fingers, finalmente mutó a un rock clásico de los Stones. En principio estaba programada para ser el sencillo principal del álbum, finalmente fue lanzada como lado B del sencillo "Happy", ha sido interpretada en vivo en numerosas giras de la banda.

It's Only Rock'n'Roll (But I Like It)

"It's Only Rock'n'Roll (But I Like It)" es la pista tres del álbum de 1974 It's Only Rock'n'Roll, el duodécimo álbum de estudio en el Reino Unido y decimocuarto en los Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards con la colaboración de quien seria el futuro guitarrista de la banda Ron Wood. La letra es una respuesta de Jagger a aquellos que criticaban sus trabajos comparándolo con éxitos anteriores de la banda. Fue lanzada como primer sencillo del disco alcanzando el puesto número 10 en el Reino Unido y el 16 en los Estados Unidos. Es una fija en los shows en vivo de la banda.

the Rolling Stones.webp

As Tears Go By

"As Tears Go By" es una canción escrita por Mick Jagger, Keith Richards y el entonces mánager de la banda, Andrew Loog Oldham, para la cantante británica Marianne Faithfull (luego pareja de Jagger) en 1964. Los Stones grabaron su propia versión en 1965. Apareció publicada en el álbum December's Children (And Everybody's) y como sencillo en Norteamérica, mientras que en el Reino Unido salió como lado B de 19th Nervous Breakdown. Esta canción se considera como la primera composición original de Jagger y Richards. La canción fue interpretada en vivo por el grupo por primera vez en The Ed Sullivan Show en 1966. Sin embargo, como parte de una gira musical, la canción debutó en noviembre de 2005 durante la gira A Bigger Bang Tour, 39 años después de su publicación.

Under My Thumb

"Under My Thumb" es la pista cuatro del álbum Aftermath de 1966. Aunque nunca se lanzó como sencillo, la canción es muy popular y fue tocada varias veces en vivo y se incluyó en discos recopilatorios de la banda. Escrita por Jagger y Richards, como muchas de las canciones del período Aftermath, Under My Thumb utiliza una instrumentación más novedosa que la de los discos anteriores de los Stones. Lo más característico de la canción es el sonido del bajo con efecto fuzz por parte del bajista Bill Wyman y Brian Jones tocando el riff con la marimba.

Midnight Rambler

"Midnight Rambler" es la canción que numero seis del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards este último la calificó en una entrevista como una "una ópera de blues", esta basada libremente en la historia de "El estrangulador de Boston", Albert De Salvo. Una destacada versión en vivo de 1969 (de un poco más de nueve minutos) fue grabada para el álbum en vivo Get Yer Ya-Ya's Out! de 1970, y fue vuelto a lanzar en el álbum recopilatorio Hot Rocks 1964-1971, un año después. Esta interpretación cuenta con Mick Taylor en la guitarra principal, además de Jagger, Richards, Wyman y Watts.

Out Of Tears

"Out Of Tears" fue lanzada como el tercer sencillo del álbum de 1994 Voodoo Lounge, el vigésimo en el Reino Unido y vigesimosegundo en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards pero es en gran parte trabajo del primero. Es una balada que habla de una relación que finalizó donde predomina el uso del piano.

Don't Stop

"Don't Stop" fue el único sencillo del disco recopilatorio por los cuarenta años de la banda de 2002 llamado Fort Licks. Si bien la canción está acreditada a Jagger y Richards fue mayoritariamente trabajo de Jagger. La composición del tema comenzó durante las sesiones del disco solista de Mick Goddess in the Doorway, en el año 2001.Fue tocada numerosas veces durante la gira Licks Tour y fue incluida en el álbum recopilatorio por los 50 años de carrera de la banda GRRR! de 2012.

Slipping Away

"Slipping Away" es la pista 12 del álbum Steel Wheels de 1989, el decimonoveno álbum de estudio, en el Reino Unido, y el vigésimo primero en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards tiene al guitarrista como la voz principal, es una balada lenta propia del estilo de las canciones que aportaría más adelante Keith a la banda. Los Stones la han tocado desde entonces durante la mayoría de sus giras posteriores.

Anybody Seen My Baby?

"Anybody Seen My Baby?" fue lanzada como primer sencillo del álbum Bridges to Babylon de 1997, el vigesimoprimer álbum de estudio en el Reino Unido y el vigesimotercero en los Estados Unidos. La canción fue un éxito en todo el mundo, alcanzando el Top 20 en Europa, el puesto 1 en Canadá y el 3 en el Billboard Mainstream Rock Tracks. El video musical de la canción es recordado por contar con la participación de la actriz Angelina Jolie. Ella aparece como una estríper que deja su trabajo en medio rendimiento para vagar por la ciudad de Nueva York. La canción también fue acreditada a K.D. Lang y Ben Mink por que el estribillo era demasiado similar a "Constant Craving" de Lang.

Moonlight Mile

"Moonlight Mile" es el track diez del álbum Sticky Fingers de 1971, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Si bien esta acreditada a Jagger/Richards este último no participó de la grabación. La canción fue el producto de una sesión de toda la noche entre Jagger y el guitarrista Mick Taylor. La canción fue utilizada para el duodécimo episodio de la sexta temporada de la serie de HBO The Sopranos, titulado Kaisha. Además de dar su título y ser utilizada en la película de 2002 Moonlight Mile.

Rip This Joint

"Rip This Joint" es la pista dos del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, es una de las tantas canciones del álbum que fueron grabadas en Villa Nellcôte, en una casa alquilada por Keith, ubicada en el sur de Francia durante el verano y el otoño de 1971. Su ritmo vertiginoso combina el rockabilly de Jerry Lee Lewis y el rock and roll/boogie woogie de Chuck Berry.

Sway

"Sway" es la segunda canción del disco de 1971 Sticky Fingers, es el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richards, este blues lento fue la primera canción grabada por la banda durante las sesiones en Stargroves. La canción se destaca por un solo de guitarra slide durante el puente, y un dramático y virtuoso solo sobre el final, ambos realizados por Mick Taylor. Fue tocada en vivo por primera vez durante la gira A Bigger Bang Tour en 2006. Durante la gira de conciertos 50 & Counting de los Stones en 2013, la banda, acompañada por Taylor como invitado, interpretó Sway durante los conciertos de Los Ángeles, Chicago y Boston, siendo la primera vez que Taylor tocó la canción en un concierto de la banda.

Rolling Stones parte 3.webp

She's So Cold

"She's So Cold" es el segundo sencillo del álbum Emotional Rescue de 1980, el decimoquinto álbum de estudio en el Reino Unido y decimoséptimo en los Estados Unidos. Si bien tuvo un éxito moderado en las listas de éxitos como sencillo, "She's So Cold" tuvo una amplia rotación en las radios. La canción se caracteriza por sus riffs de guitarra de rockabilly. Fue escrita por Mick Jagger (supuestamente, en una hora) y Keith Richards.

Ruby Tuesday

"Ruby Tuesday" fue lanzada por primera vez en 1967 como el lado B de "Let's Spend the Night Together", el sencillo principal para promocionar Between the Buttons . Se convirtió en el cuarto éxito número 1 de los Rolling Stones en Estados Unidos. La canción es una triste despedida a Linda Keith, en ese entonces primera novia formal de Keith Richards luego de que terminaran su relación y se caracteriza por el sonido de la flauta aportado por Brian Jones. Sigue siendo una de las canciones más populares de los Stones.

Let It Bleed

"Let It Bleed" es la canción que numero cinco del álbum homónimo de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richard, Let It Bleed fue grabado casi al mismo tiempo que Let It Be de The Beatles, pero los títulos similares fueron sólo una coincidencia. Es una de las canciones que frecuentemente aparece en los shows en vivo de la banda.

You Got Me Rocking

"You Got Me Rocking" fue lanzada como segundo sencillo del álbum de 1994 Voodoo Lounge, el vigésimo en el Reino Unido y vigesimosegundo en los Estados Unidos. Compuesta por Jagger y Richard, originalmente fue planteada como un blues lento que terminó evolucionando hacia un rock poderoso. La letra puede interpretarse como una respuesta a los críticos de los Stones, quienes a menudo ridiculizan a la banda por su avanzada edad. You Got Me Rocking apareció en la banda sonora de la película protagonizada por Keanu Reeves y Gene Hackman, The Replacements (2000).

Streets Of Love

"Streets Of Love" fue lanzada como sencillo para promocionar el disco A Bigger Bang de 2005, el vigesimosegundo en el Reino Unido y vigesimocuarto en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, es una balada cuyo video está relacionado con el de Rain Fall Down, del mismo álbum. Debido al impulso y difusión que se le dio logró meterse en los rankings de varios países alrededor del mundo.

Rock Off

"Rock Off" es la canción que da inicio al celebrado álbum doble de 1972 Exile on Main St., es el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos álbum de estudio de la banda. Es una de las tantas canciones del álbum que fueron grabadas en Villa Nellcôte, en una casa alquilada por Keith Richards, ubicada en el sur de Francia durante el verano y el otoño de 1971.

Saint Of Me

"Saint Of Me" fue lanzada en 1998 como segundo sencillo del álbum Bridges to Babylon de 1997, el vigesimoprimer álbum de estudio en el Reino Unido y el vigesimotercero en los Estados Unidos. La canción esta acredita a la dupla Jagger/Richards aunque este último no participó de la grabación. Una grabación en vivo de la canción en su presentación en Buenos Aires fue incluida en el álbum No Security de 1999, que documenta la gira Bridges to Babylon Tour.

Waiting On A Friend

"Waiting On A Friend" fue parte del disco de 1981 Tattoo You aunque originalmente fue una canción descartada del álbum de 1973 Goats Head Soup. Es particularmente recordado el vídeo de la canción, el cual fue dirigido por Michael Lindsay-Hogg, y fue rodado en un conocido edificio en Manhattan ubicado en San Mark's Places, entre la 96 y 98 (el mismo edificio que aparece en la portada del legendario disco de Led Zeppelin, Physical Graffiti). Además de los miembros de la banda, el famoso músico de reggae Peter Tosh aparece en el vídeo. La canción alcanzó el puesto 13 en las listas estadounidenses y el puesto 50 en el Reino Unido, y se hizo muy popular por su difusión en MTV.

Let It Loose

"Let It Loose" es la pista catorce del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, es la canción más larga del disco, con 5:18 minutos. Una balada de gospel blues que la banda nunca ha tocado en vivo, algunas de las estrofas fueron 'tomadas' de la canción Man of Constant Sorrow. Es considerada por muchos una de las mejores interpretaciones vocales de Mick Jagger. La canción aparece en la película de Martin Scorsese, The Departed (2006) e incluida en su banda sonora.

Can't You Hear Me Knocking

"Can't You Hear Me Knocking" es la cuarta canción del disco de 1971 Sticky Fingers, es el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. La canción tiene una duración de siete minutos y quince segundos siendo una de las más largas. Se destaca por el riff de guitarra de Richards en su primera parte y por el largo solo de Mick Taylor en la segunda parte. En el año 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el puesto veinticinco en su listado de las cien mejores piezas de guitarra de todos los tiempos. Una versión del tema de estudio recortada (sin el tramo del saxofón) se escucha en el juego Guitar Hero II. También se la puede escuchar en las películas Blow, Casino, The Fighter y Spider-Man: Homecoming.

Rolling Stones parte 4.jpg

Stray Cat Blues

"Stray Cat Blues" es la octava pista de su disco Beggars Banquet de 1968, el séptimo álbum de estudio en el Reino Unido y el noveno en los Estados Unidos. Fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards y producida por Jimmy Miller. Según Jagger, la canción fue inspirada por Heroin, de The Velvet Underground, las introducciones de ambas son similares. Se destaca su versión en vivo del disco Get Yer Ya-Ya's Out! por los solos de guitarra de Mick Taylor.

Memory Motel

"Memory Motel" pertenece al álbum de 1976 Black and Blue y esta escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue la decimotercera publicación de estudio en el Reino Unido y la decimoquinta en los Estados Unidos para los Stones. La canción es una balada que se destaca por ser una de las pocos temas de la banda que cuenta con Jagger y Richards compartiendo la voz principal. Con más de siete minutos de duración, en una de las canciones más largas de los Stones.

The Last Time

"The Last Time" fue el tercer sencillo del grupo escrito por Jagger y Richards, esta incluido en la versión estadounidense de Out of Our Heads (1965). Fue el tercer sencillo británico de la banda que alcanzó el puesto 1 en el UK Singles Chart, estando 3 semanas en la cima. Alcanzó el número 2 en el Irish Singles Chart en marzo de 1965. En los Estados Unidos alcanzó el puesto número 9 del Billboard Hot 100.

Out Of Control

"Out Of Control" fue lanzada en 1998 como tercer y último sencillo de su álbum Bridges to Babylon de 1997, el vigesimoprimer álbum de estudio en el Reino Unido y el vigesimotercero en los Estados Unidos. La canción esta "inspirada" en el tema Papa Was a Rollin' Stone de The Temptations. Fue interpretada en la última gira que trajo a los Stones en Argentina en 2016.

Monkey Man

"Monkey Man" es la octava canción del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards y se destaca por que este último toca el riff con la guitarra principal, así como el solo de guitarra slide. Muchas películas y programas de televisión (como 21 Jump Street. Entourage y How I Met Your Mother) han utilizado la canción. También se utilizó en la película Goodfellas (1990) de Martin Scorsese.

Respectable

"Respectable" es la pista siete del álbum de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Jagger dijo cuando la canción salió: "'Respectable' en verdad comenzó en mi cabeza como una canción sobre respetarnos como banda, entonces supuse que debía convertirla en 'We're so respectable', ahora somos respetados en la sociedad. Un vídeo musical fue producido para promocionar el sencillo. Estuvo bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg, mostrando a los stones en su versión más punk.

Before They Make Me Run

"Before They Make Me Run" es la pista ocho del álbum de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Fue escrita por Keith Richards en respuesta a su arresto en 1977 en Toronto por posesión de heroína con intención de traficar y posesión de cocaína y tiene al guitarrista tomando la voz principal de la canción. Richards tocó la canción por primera vez en vivo durante un concierto de la gira norteamericana de The New Barbarians en 1979. No fue hasta el Steel Wheels Tour, en 1989, que fue incluida en el repertorio de los Stones.

Emotional Rescue

"Emotional Rescue" es la canción que le da nombre al álbum homónimo de 1980. Fue compuesta por Jagger y Richards y presenta una gran influencia de la música disco, similar al éxito de la banda Miss You. A pesar de las numerosas y extensas giras desde el lanzamiento de la canción en 1980, los Stones nunca habían tocado la canción en vivo hasta el 3 de mayo de 2013, 33 años después de su publicación, cuando la incluyeron en el repertorio en un show de la gira 50 & Counting, en Los Ángeles, California.

Torn and Frayed

"Torn and Frayed" es la pista siete del álbum doble de 1972, Exile on Main St., el décimo en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, la canción está incluida en el lado dos del álbum, cara conocido por sus canciones folk acústicas y melodías country. Fue interpretada por los Stones durante el American Tour 1972 y fue reintroducido en setlists durante la etapa 2002 del Licks Tour.

Get Off of My Cloud

"Get Off of My Cloud" fue lanzada en 1965 como un sencillo complementario a (I Can't Get No) Satisfaction, fue incluida en el álbum December's Children (And Everybody's). Los Stones han dicho que la canción está escrita como reacción a su repentina popularidad tras el éxito de "Satisfaction" y se refiere a su aversión a las expectativas que la gente tiene de ellos. En Estados Unidos, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 el 6 de noviembre de 1965, y permaneció allí durante dos semanas. La canción se mantuvo en el número 1 en el UK Singles Chart por tres semanas en noviembre de ese año.

Rolling Stones 5.jpg

I'm Free

"I'm Free" fue lanzada en la versión británica del álbum Out of Our Heads y como sencillo en los Estados Unidos el 24 de septiembre de 1965 y más tarde sería incluida en el disco December's Children (And Everybody's). Fue escrita por Jagger y Richards y se mantiene como un opción frecuente en los recitales en vivo de la banda. La canción usa una línea de la canción de The Beatles de 1964 Eight Days a Week: "Hold me, love me, hold me, love me". La versión de este tema de la banda escocesa The Soup Dragons fue un éxito importante a principios de los años noventa.

Hand of Fate

"Hand of Fate" es la segunda pista del álbum de 1976 Black and Blue y esta escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue la decimotercera publicación de estudio en el Reino Unido y la decimoquinta en los Estados Unidos para los Stones. La canción se grabó poco después de la salida de Mick Taylor de la banda; el guitarrista de sesión Wayne Perkins ocupó su lugar en esta pista como guitarrista principal. Jagger ha dicho sobre la canción: "es una narrativa, ya sabes, una especie de narrativa cortada sobre un asesinato sureño".

Salt Of The Earth

"Salt Of The Earth" es la última pista del álbum de 1968 Beggars Banquet, es una canción dedicada a la clase trabajadora por parte de Jagger y Richards. Se destaca por contar con Richards en la voz principal, cantando el primer verso, esta fue la segunda pista lanzada oficialmente por la banda presentando a Richards cantando. (La primera fue Something Happened to Me Yesterday del disco Between the Buttons). También cuenta con el Watts Street Gospel Choir en coros lo que le confiere una sensación gospel a la canción. Es muy recordada su interpretación en el especial televisivo de 1968 The Rolling Stones Rock and Roll Circus, lanzado oficialmente en 1996.

Bitch

"Bitch" fue lanzada como sencillo el 16 de abril de 1971, una semana antes del lanzamiento del disco Sticky Fingers del cual también formaría parte; sin embargo, no llegó a las listas, principalmente porque las estaciones de radio rechazaron su transmisión debido a su título y la personificación del amor en la letra. Compuesta por Jagger y Richards se destaca por su riff agresivo y el sonido de los vientos aportados por Bobby Keys y Jim Price. Según Richards su sonido es parte de la esencia de los Stones: "Si se hace con convicción, si no se fuerza nada, si simplemente fluye, entonces le da un toque extra".

Some Girls

"Some Girls" es la canción que le da titulo al álbum homónimo de 1978, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Sería la tercera vez, en esa época, que una canción de la banda serviría para darle nombre a un disco. La canción es un claro ejemplo de los usos no convencionales de la guitarra eléctrica a través del álbum Some Girls. El corte original de la canción duraba cerca de 23 minutos y los versos que cantaba Jagger fueron cambiando a medida que se desarrollaba la canción. La canción fue presentada constantemente durante la gira norteamericana No Security Tour, que se concentró en canciones poco conocidas del catálogo de la banda.

You Got The Silver

"You Got The Silver" es una canción que forma parte del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos y además el último en contar con Brian Jones y el primero en tener a Mick Taylor como parte de la banda. Fue la primera canción en la que Keith Richards interpreta la voz solista completa de una canción. Si bien la composición es del propio Richards y parece estar inspirada en su novia de entonces, Anita Pallenberg, esta acreditada al dúo Jagger/Richards.

Time Waits For No One

"Time Waits For No One" fue la primera canción grabada para el álbum It's Only Rock'n'Roll de 1974, el duodécimo álbum de estudio en el Reino Unido y decimocuarto en los Estados Unidos. La canción fue una de las últimas grandes contribuciones de Mick Taylor en la banda y se destaca por su clara influencia latina y su solo final. La falta de crédito por parte de Jagger y Richards fue uno de los desencadenantes para que Taylor abandone la banda cansado de la falta de reconocimiento a sus aportes musicales.

Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

"Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)" fue lanzada como sencillo y formó parte del álbum de 1973 Goats Head Soup, el undécimo álbum de estudio en el Reino Unido y decimotercero en los Estados Unidos. Escrita por Jagger y Richards, la letra de la canción corresponde a dos historias: La primera se basa en una historia real de un chico que fue tiroteado por la policía de Nueva York al confundirlo con un ladrón, y la segunda es la de una niña de diez años que murió en la calle por sobredosis de drogas. Cuenta con la participación de Billy Preston en órgano y piano.

Love Is Strong

"Love Is Strong" es la canción que da apertura y el primer sencillo del álbum de 1994 Voodoo Lounge, el vigésimo en el Reino Unido y vigesimosegundo en los Estados Unidos. La canción se ve como un regreso al blues después de varios experimentos de género durante los años 80 por parte de la banda. La canción presenta a Mick Jagger cantando de una manera que la mayoría no había escuchado cantar antes. Es bastante recordado su videoclip, el cual fue dirigido por David Fincher donde muestra versiones gigantes de los Stones, así como unas cuantas personas sobre la Ciudad de Nueva York, todo en blanco y negro.

Rain Fall Down

"Rain Fall Down" forma parte del álbum A Bigger Bang, de 2005 y fue el segundo sencillo promocional. Esta compuesta por Jagger y Richards, y aunque no logró disfrutar de ningún gran éxito mundial, alcanzó el número 33 en las listas del Reino Unido y es su último éxito entre los 40 principales del Reino Unido hasta la fecha. También llegó hasta el puesto 21 del Hot Dance Club Songs de Billboard en febrero de 2006.