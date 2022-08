Celeste Cid habló sobre los rumores de romance con Gonzalo Valenzuela

Enseguida habló de los motivos por los cuales la pareja habría llegado a su fin. “Salían hace un año pero venían en crisis desde hace un tiempo. Esta separación tiene que ver con los ataques de celos de Maite con una actriz con la cual Gonzalo estaría pololeando (como dicen en Chile). Todos la señalan a ella como la nueva pareja de Manguera Valenzuela”, lanzó Zaffora.

Fue en ese instante que comenzó un nuevo enigmático para definir quién era la tercera en discordia. “Es cool, moderna, hermosa y perfil bajo. Empezó de chiquita a trabajar. Ha tenido un momento muy delicado en su vida”, dijo el periodista. “Si uno tuviera que elegir entre los rostros más hermosos de la Argentina, ¿la elegimos?”, preguntó el Tucu López mientras su compañero contestaba: “¡Si! de acá a la China”, dijo y tuvo que aclarar que no se trataba de María Eugenia Suárez. Finalmente aclaró de quién se trataba. “La actriz es la bella, hermosa y preciosa Celeste Cid”, anunció mientras el resto de sus compañeros celebraba la noticia. “Van a protagonizar juntos Planners, la historia de Bárbara Diez (la exmujer de Horacio Rodríguez Larreta). Se conocieron grabando”, relató.

La palabra de Celeste Cid sobre los rumores de romance con Gonzalo Valenzuela

Si bien el actor chileno se mantuvo en silencio, ante la repercusión que generó la noticia públicamente, Celeste Cid recurrió a sus redes sociales para desmentir la información. “Mmm... No sé de donde sacaron ese dato pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver. Información totalmente falsa y errada”, escribió la protagonista de Resistiré junto a una foto del posteo que hizo un portal de actualidad, donde hasta incluyó una encuesta para saber si los lectores “bancaban o no a la pareja”.