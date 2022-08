Better Call Saul: caída libre para dos

(Atención este articulo tiene spoilers del capitulo 11 y 12) La semana pasada Better Call Saul finalmente llegó a un punto que muchos fanáticos estaban esperando, el cruce con su serie madre: Breaking Bad. Sin dudas fue uno de los momentos más celebrados, pero el merito no reside en el mero "crossover", si no en la construcción de la historia que desencadenó en el cruce entre Saul Goodman ( Bob Odenkirk) con los Walter White y Jesse Pinkman de Bryan Cranston y Aaron Paul. Así y todo el punto que dejo un gran interrogante abierto fue ¿Qué paso con Kim Wexler?