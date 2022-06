Facundo Arana rompió el silencio tras el escándalo con Romina Gaetani

"Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas. Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi Familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... Es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo", manifestó a través de su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo. Gracias por todo. A todos".

Por su parte, Gaetani no volvió a hacer referencia al conflicto luego que en una entrevista con LAM, la actriz acusó a Arana de haber tenido comportamientos agresivos cuando ambos protagonizaban la novela Noche y día.

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos. Creo que no está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo", reveló.

"Hubo golpes en la mesa y momentos de griterío, situaciones que no están buenas", agregó. Y aseguró que en una ocasión, el galán le dijo: "Si fueras hombre, te cagaría a trompadas".

Además, recordó un episodio que tuvo lugar en una fiesta de la revista Paparazzi: "Nos estaban sacando fotos, y con su mejor sonrisa me dijo ´¿Tanto quilombo por ser una put... falopera?´.

Esta es la primera vez que digo todo esto, en ese momento me acerqué con una copa de champagne y le dije a Facundo ´ni una cosa ni la otra, amor´, y le choque la copa. ´Ni put..., ni falopera, y si lo fuera, es mi problema´".

Rápidamente Maju Lozano salió a apoyarla y aseguró que vivió una situación similar con el actor, que se enojó por una entrevista que le había hecho a Isabel Macedo, su ex pareja.

"Me dijo lo mismo que a Romina: Si fueras varón te cagaría a trompadas. Yo temblaba como una hoja", contó en Todas las tardes, su programa en El Nueve.

Pero Arana no quedó sin respaldo y, por el contrario, varias actrices con las que trabajó le expresaron su cariño en las redes sociales.

La primera fue Connie Ansaldi, quien le dedicó un extenso posteo en el que habló de la amistad que los une hace más de dos décadas.

"A mí no me van a contar como sos. Ni que clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros. Tampoco me pueden decir con qué poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos", escribió la ex panelista de Intrusos y Cortá por Lozano -entre otros ciclos- y su mensaje fue celebrado por Sabrina Garciarena, Gabriela Sari, Ana María Picchio, Eleonora Wexler y Melina Pitra.

En tanto, Mariana Genesio Peña -quien trabajó con Arana en Pequeña Victoria- destacó: "Facundo es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set. El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo".

Karina Mazzocco, por su parte, señaló que su amistad con el galán es "un tesoro de la vida", mientras que Mercedes Funes compartió una imagen de su fiesta de casamiento en la que se la ve bailando con su colega y escribió: "Esta foto te refleja, perro. Siempre estás ahí. En los momentos más importantes, dando lo mejor de vos. Te quiero".

Por su parte, Natalia Oreiro se limitó a postear una foto en la que se los ve abrazados.