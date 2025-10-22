Rosalía podría recibir una multa de hasta 600 mil euros tras realizar un evento en Madrid sin permiso

El evento estuvo relacionado al lanzamiento del cuarto álbum de la cantante. “LUX” se publicará el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records.

Rosalía durante la presentación de su nuevo disco en Madrid.

Rosalía sorprendió esta semana en el centro de Madrid. La cantante revolucionó en la presentación de su nuevo disco, "LUX" . La artista realizó un vivo en redes sociales desde que se preparó para un importante evento hasta su llegada a la Plaza del Callao. Una multitud la esperaba en el lugar que congestionó las calles de esa parte de la ciudad.

No fue un show ni habló con sus fans. Todo fue para anunciar la llegada de un nuevo álbum en las pantallas del Cine Callao. Con una cuenta regresiva, Rosalía terminó mostrando la tapa del nuevo disco .

El caos de movilidad que se formó provocó que se cerrara la boca de Metro de Callao, y el Ayuntamiento de Madrid se pronunció sobre el evento. Según informó ABC, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante asegura que “en un principio” la cantante no pidió autorización para organizar ningún acto en dicha zona y que podría ser sancionada.

Se estudia abrirle un expediente disciplinario, el cual podría derivar en una sanción “por no pedir permiso para celebrar un evento en la vía pública” . Rosalía no montó ningún escenario ni emitió ruidos en la calle, peor aún así se está “revisando en todas las oficinas de atención al ciudadano por si hubiera solicitado o comunicado este evento”.

“Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia”, ha dicho, por su parte, el vocero municipal Inma Sanz.

Según su artículo 41, la celebración de actos sin la correspondiente autorización puede conllevar sanciones económicas significativas.

Las infracciones leves, como el incumplimiento de horarios, pueden acarrear multas de hasta 4.500 euros. Las infracciones graves, que incluyen modificaciones no notificadas a las autoridades o la admisión indebida de menores, conllevan multas que oscilan entre 4.501 y 90.000 euros. Las infracciones muy graves, como la celebración de espectáculos públicos sin licencia o la superación del aforo permitido, pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se ha matizado que, dado que no hubo montaje de escenario ni emisiones de sonido, la falta podría no ser considerada de carácter grave.

Cómo es "LUX", el nuevo disco de Rosalía

Rosalía reveló los detalles de su cuarto álbum, “LUX”, que se publicará el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records.

El disco fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con la participación de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

El nuevo proyecto aborda temas vinculados con la mística femenina, la transformación y la espiritualidad.

En “Lux”, Rosalía asume el rol de productora ejecutiva y desarrolla una propuesta que combina elementos íntimos y de gran escala, integrando sonido, lenguaje y cultura.

Además, las ediciones en CD y vinilo incluirán tres temas adicionales.