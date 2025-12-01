Lali Espósito desató furor en las redes por las fotos de una cena junto a Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó + Seguir en









La cantante argentina compartió fotos de una cena íntima con figuras del espectáculo que revolucionó Instagram.

Lali Espósito impactó a sus más de 12 millones de seguidores al publicar una serie de imágenes de sus últimos días, donde lo más destacado fue su cena y encuentro íntimo con Rosalía, Emilia Mernes y Úrsula Corberó durante la reciente visita de la artista catalana a la Argentina. El posteo se volvió viral en pocos minutos por el nivel de figuras reunidas.

En su cuenta de Instagram, Lali acompañó las imágenes con la frase: "Cuantas cosas sucediendo", mostrando momentos compartidos con Rosalía, Emilia y Úrsula en una cava y en una cena nocturna. La actriz de La casa de papel, instalada en Buenos Aires y luciendo su embarazo, posó abrazada al grupo mientras disfrutaban de la visita de la española.

rosalia lali Rosalía llegó a Argentina para presentar su álbum Lux y, aunque su estadía fue breve, generó un enorme revuelo. Según compartió Lali, aprovecharon la presencia de la cantante catalana para conocerse y pasar tiempo juntas. Las fotos rápidamente se replicaron en redes, donde los fans celebraron la inesperada reunión de figuras internacionales.

En menos de 24 horas, Rosalía recorrió Buenos Aires: vio el show de Cindy Cats en Ferro, paseó por el Obelisco, recibió una camiseta de Boca de Riquelme, caminó el césped de la Bombonera, cenó en una parrilla y participó en programas de radio y streaming donde habló de sus inspiraciones, entre ellas Gardel.

La serie de imágenes que compartió Lali no solo mostró su actualidad (entre Netflix, música y grabaciones) sino que dejó un registro de un encuentro que unió a algunas de las artistas más influyentes del momento en una misma noche porteña.

la rosalia lali La visita de La Rosalía a Charly García La cantante y compositora Rosalía visitó este sábado a Charly García, en medio de su paso por la Argentina. Una foto en redes sociales los mostró compartiendo un agradable momento que incluyó regalos y sonrisas. La joven se encuentra en pleno auge luego de la publicación de su cuarto disco de estudio titulado Lux. El proyecto se estrenó el 7 de noviembre y marca un giro espiritual y estético en su carrera. En este trabajo, la artista catalana reúne a figuras como Björk, Estrella Morente, Carminho, Silvia Pérez Cruz y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason. charly y rosalia "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", le dejó Rosalía a Charly en una copia de su disco. @charlygarcia La postal fue compartida por el ídolo del rock argentino en su cuenta de Instagram vía historias. Allí se los ve a ambos sonrientes, sentados en un sillón y junto a una serie de objetos que parecerían obsequios que se hicieron el uno al otro. Mientras la española se mostró junto a un ramo de flores, se lo puede ver al exponente de la música argentina sosteniendo un ejemplar del nuevo disco de ella Lux con una tierna dedicatoria. "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi", dice la firma personalizada que la joven le dejó al maestro.