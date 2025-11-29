Rowan Atkinson protagoniza "Hombre vs. Bebé", la nueva serie navideña de Netflix: cuándo se estrena + Seguir en









Conocido como “Mr Bean”, el actor interpreta a Trevor Bingley, el encargado de un lujoso departamento en Londres, que debe cuidar a un bebé durante las Fiestas.

Esta nueva producción se estrena tres años después del éxito "Hombre Vs. Abeja".

Con la llegada de diciembre, Netflix vuelve a encender el espíritu festivo con su conocido maratón de estrenos navideños. Cada año, la plataforma de streaming renueva su catálogo con comedias familiares, romances inesperados y especiales llenos de emoción.

Esta temporada, la app suma una producción que combina humor, caos y uno de los actores más queridos del Reino Unido: Rowan Atkinson, reconocido mundialmente por su inolvidable papel de Mr. Bean.

Su regreso genera expectativa cada vez que aparece en pantalla y, en esta ocasión, presenta “Hombre vs. Bebé”, una serie de cuatro episodios de media hora que retoma el descontrol que caracterizó a "Hombre vs. Abeja", pero con un giro aún más divertido y desafiante. ¡No te la podés perder!

hombre vs bebe Tráiler de “Hombre Vs. Bebé” Embed - Hombre vs. Bebé | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata “Hombre Vs. Bebé”? La historia sigue a Trevor Bingley, un personaje que ya demostró su capacidad para atraer el caos de las maneras más insólitas. Luego del desastroso episodio que vivió mientras cuidaba una mansión, nuestro protagonista intenta traer paz a su vida como conserje escolar, convencido de que nada podría sacarlo de esa nueva rutina.

Pero, esto le dura poco. En vísperas de Navidad, recibe la oferta de encargarse del mantenimiento de un lujoso departamento en Londres mientras sus dueños viajan por las fiestas. ¿Qué podría salir mal?

Sin embargo, lo que Trevor no imaginaba era que, justo el último día de clases, nadie recoge al bebé que hizo del Niño Jesús en el pesebre, por lo que, ahora, tiene un “acompañante” inesperado al que debe cuidar. Y ahí, es donde comienza la verdadera aventura. hombre vs bebe1 La serie llegará a Netflix el próximo jueves 11 de diciembre de 2025 y todo indica que el público recibirá esta propuesta como una de las favoritas del catálogo navideño. ¡No te la podés perder! Reparto de “Hombre Vs. Bebé” Rowan Atkinson como Trevor Bingley.

Alanah Bloor

Claudie Blakley

Susannah Fielding

Robert Bathurst

Ellie White

Angus Imrie

Sunetra Sarker

