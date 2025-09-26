Rubén Rada y Agarrate Catalina presentan "Terapia de Murga" en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas

Un espectáculo inédito que reúne por primera vez en un mismo escenario al legendario músico uruguayo y a la murga más reconocida de Latinoamérica.

Después de agotar tres funciones en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo y deslumbrar a miles en la Plaza de Toros de Colonia, Rubén Rada y Agarrate Catalina cruzan el charco para presentar “Terapia de Murga” , un espectáculo inédito que reúne por primera vez en un mismo escenario al legendario músico uruguayo y a la murga más reconocida de Latinoamérica.

Las 3 fechas confirmadas son el 1 de octubre en Buenos Aires, el 3 en Córdoba y el 4 en Rosario.

Las entradas para "Terapia de Murga" el 1 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, están disponibles en movistararena.com.ar.

Las entradas para el show del 3 de octubre en el Estadio Atenas, Córdoba están disponibles en edenentradas.ar. Las entradas para el 4 de octubre en el Anfiteatro Municipal, Rosario están disponibles en tuentrada.com.

“Terapia de Murga” es mucho más que un espectáculo: es un cruce escénico entre dos universos potentes que ya hizo vibrar a Uruguay y que ahora desembarca por primera vez en Argentina. Rada y La Catalina transitan, reversionan y resignifican temas de ambos repertorios en una propuesta que fusiona música, murga y emoción.

Rubén Rada, ícono absoluto de la música popular uruguaya, suma su carisma y su groove inconfundible a la propuesta provocadora, satírica y profundamente teatral de Agarrate Catalina, que ha llevado su mensaje a más de 20 países y cuyos textos han sido traducidos a más de diez idiomas.

Un show único e irrepetible, que celebra el arte del encuentro y la identidad cultural uruguaya, con el sello de dos referentes indiscutibles.