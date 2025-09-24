Linkin Park en Argentina: Poppy y Deny se suman al show en el Parque de la Ciudad







El regreso de la banda será un evento ineludible para todos los amantes del rock alternativo, una fecha cargada de emoción por revivir los hits de siempre y por escuchar por primera vez todo lo nuevo.

La banda liderada por Mike Shinoda regresa al país.

Linkin Park, una de las bandas más destacadas en la escena del rock mundial desde sus inicios en los 90', volverá a Argentina para brindar un show el próximo 31 de octubre en el Parque de la Ciudad. Se trata de la cuarta visita del grupo al país, tras haberse presentado por última vez en 2017.

Hoy se confirmó que la cantante de pop/metal experimental, Poppy, es una de las artistas invitadas a la fecha junto a la banda nacional Deny.

El regreso de Linkin Park Con la emoción de su regreso triunfal aún en el aire, Linkin Park también se encuentra lanzando un nuevo single titulado "Up From The Bottom". Este lanzamiento allana el camino para la Edición Deluxe de su aclamado álbum From Zero, que llegará el 16 de mayo, e incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco pistas en vivo. Sobre el nuevo estreno, Shinoda dijo: "Estamos muy agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje con la música y la conexión entre la banda y los fans ha sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos".

La gira “Zero World Tour”, cuya etapa latinoamericana también incluye paradas en Brasil, Chile, Colombia y Perú, encontrará a la banda presentando mundialmente su nuevo material homónimo al tour. El título del disco, que podría traducirse como “de cero” es un guiño a sus primeros pasos, cuando la banda se llamaba Xero, pero al mismo tiempo representa el comienzo de esta era con nuevos integrantes, y sintetiza a la perfección el momento que atraviesa la banda: fiel a sus orígenes pero con la mirada en el presente.

Linkin Park en Argentina: cómo y dónde sacar las entradas Las entradas para está cita imperdible están disponibles exclusivamente en allaccess.com.ar. LINKIN_PARK-MAPA-CON_GCBA.jpg Precios y ubicaciones para el show de Linkin Park en Argentina.

