Daniel Radcliffe le envió una carta a Dominic McLaughlin, nuevo interprete de Harry Potter: "Espero que lo pasen genial"

El actor que interpretó en ocho películas al personaje creado por JK Rowling se puso en contacto con el niño que protagonizará la serie de HBO.

Radcliffe habló sobre su mensaje al nuevo interprete de Harry Potter.

Daniel Radcliffe interpretó a Harry Potter en ocho películas , y ahora que la saga literaria se ha reiniciado como una serie de HBO, el actor se puso en contacto con el joven actor que asumirá el papel principal .

En una entrevista en el programa estadounidense Good Morning America, Radcliffe reveló que le había escrito una carta a Dominic McLaughlin cuando aceptó el reto de interpretar a Harry Potter en una serie de televisión.

“No diría que cualquiera que vaya a interpretar a Harry tenga que contactarme, pero conozco a algunas personas que trabajan en la producción”, dijo Radcliffe en el programa matutino de ABC. “Le escribí a Dominic y le envié una carta, y él me respondió con una nota muy amable”.

Radcliffe añadió que no quería “ser una sombra en la vida de estos niños”, pero le escribió una carta diciéndole: “Espero que lo pasen de maravilla, incluso mejor que yo; yo la pasé genial, pero espero que ustedes lo pasen aún mejor”.

“Sí, veo las fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos”, continuó. “Parecen tan jóvenes. Los miro y pienso: ‘¡Qué loco que yo hiciera eso a esa edad!’. Pero también es increíblemente tierno, y espero que se lo estén pasando genial”.

Elenco de la nueva serie de Harry Potter Además de McLaughlin, quien interpreta al niño que sobrevivió, Arabella Stanton fue elegida para el papel de Hermione Granger, y se reveló que Alastair Stout interpretaría a Ron Weasley. Otros actores del reparto incluyen a Paapa Essiedu como el maestro de pociones Snape, John Lithgow como el director Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid. La serie, cuyo estreno está previsto para 2027, está basada en los apreciados libros de JK Rowling, quien ejerce como productora ejecutiva junto con Neil Blair, Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV y David Heyman de Heyday Films. El nuevo proyecto de Harry Potter está escrito por Francesca Gardiner, quien es productora ejecutiva junto con Mark Mylod, director de varios episodios. HBO produce el título original en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.