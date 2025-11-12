Tom Felton volvió a interpretar el papel de Draco Malfoy en el musical de Broadway "Harry Potter y el legado maldito"







Felton es el primer actor de la saga cinematográfica en unirse al elenco de la obra de teatro, que se estrenó en Londres en 2016 y en Broadway en 2018.

Tom Felton recibió una calurosa bienvenida al retomar su papel de Draco Malfoy por primera vez en Harry Potter y el Niño Maldito en Broadway.

El actor británico disfrutó de gritos de júbilo y aplausos durante unos 30 segundos antes de pronunciar su primera frase: “Necesito un favor”. El momento fue capturado por la cuenta oficial de Instagram de la obra de teatro.

La publicación iba acompañada del siguiente texto: “Entonces es cierto lo que dicen en el tren”, una cita de Malfoy en Harry Potter y la piedra filosofal cuando comenta la llegada de Potter a Hogwarts.

De qué trata Harry Potter y el legado maldito Harry Potter y el legado maldito transcurre 19 años después de la última novela de Harry Potter. Ahora, como padres, Draco, al igual que Harry, Ron y Hermione, son adultos y envían a sus hijos al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Felton es el primer actor de la saga cinematográfica en unirse al elenco de la obra de teatro, que se estrenó en Londres en 2016 y en Broadway en 2018. Se espera que su participación dure 19 semanas.

Su elección para el papel se anunció en junio, y Felton comentó que fue un momento muy emotivo. "Es muy fácil emocionarse", dijo Felton. "Cuando me pusieron la peluca rubia para la función de teatro, lloré inmediatamente. Fue como un viaje al pasado". Continuó: “Aunque para mí supone retomar un papel antiguo, también implica adentrarme en un terreno nuevo y desconocido. Lo conozco bastante bien de niño. No lo conozco tan bien de adulto”.