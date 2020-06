Natalia Oreiro pidió la ciudadanía rusa

Oreiro tiene gran cantidad de admiradores en Rusia y, según contó, varios de ellos ya le regalaron pasaportes de ese país. “Ahora tengo un montón de pasaportes rusos que los fans me han dado, unos 15. Pero no son de verdad”, aclaró.

Durante su última tour por Rusia, la cantante sostuvo: "Esta es una gira inolvidable, es la primera vez que doy una gira con un equipo ruso. Mi banda es una nueva banda rusa y mis bailarines también son rusos, y eso me tiene muy emocionada, muy contenta".

En ese marco, añadió: “Pensamos que era una linda manera de agradecerle a Rusia todo el amor que siempre me dieron, confiando también en el talento enorme que tienen en este país. Porque yo me siento también casi rusa y por qué no tener una banda rusa".