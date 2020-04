Natalia Oreiro confesó que padece una rara enfermedad neurológica

La uruguaya aseguró que se trata de algo que padeció toda su vida, aunque desde hace pocos años se considera una enfermedad. Esta reacción se desata por sonidos bajos pero repetitivos, como el goteo de agua, la masticación o el golpeteo con un lápiz.

"Es como odio al sonido, hay mucha gente que no lo entiende por qué te molesta el chicle. No es psicológico, es neurológico y no tiene cura. El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también”, aseguró Oreiro en el programa "Juntos podemos lograrlo".

Luego, manifestó que en nuestro país hay muchas personas que sufren esa misma patología: “Yo por ejemplo me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo auriculares".

Yo la tuve toda la vida pero me enteré hace poco, pensé que estaba loca. El 7% de la población la tiene pero la desconoce y es de las enfermedades más raras que hay" (Natalia Oreiro)

"Está diagnosticada hace pocos años esta enfermedad. Mucha gente piensa que es de histeria o locura. Yo la tuve toda la vida pero me enteré hace poco, pensé que estaba loca. El 7% de la población la tiene pero la desconoce y es de las enfermedades más raras que hay”, agregó la actriz uruguaya.

Finalmente, contó que le pasa cuando se le desencadena el síndrome: “Me genera sudor frío, palpitación, ataques de pánico y ansiedad, no lo puedo controlar, no tiene cura y si me pasa no me puedo concentrar en nada más que eso".