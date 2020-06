Natalia Oreiro contó una divertida frase de su hijo

natalia oreiro La actriz y embajadora de Unicef contó como vive la pandemia en su casa. Salta 4400

Y es que una de sus mayores preocupaciones es la salud de sus seres queridos. Sobre ésto contó: “Te agarra angustia, incertidumbre, hay mucha información dando vuelta. Al principio era algo que sucedía muy lejos, pero después se fue acercando. En mi caso me da miedo por mis padres, que son mayores de 70 y viven en Uruguay, aunque ellos se están cuidando”.

Ésto le dió pie a la actriz para hacer énfasis en otro tema al que le da mucha importancia, el explicar lo que está pasando a los niños con los que uno convive. Según su experiencia, su hijo está informado sobre la situación del mundo y sabe porque no se pueden hacer cosas como salir o ir al colegio. Seguramente esto generó la tierna anécdota que contó a continuación: "Un día lo encuentro a mi hijo mirando por la cerradura del portón que da a la calle, con un largavista. Quería poner el largavista en la cerradura, y le digo... '¿Qué hacés?', y él me contesta, 'Me intriga saber lo que pasa en la calle’”.

Natalia Oreiro Natalia Oreiro, que es embajadora de Unicef, explicó que su hijo tiene surte de como vive la pandemia y contó como es la situación de otros niños en el país.

Igual, no tardó en reconocer que estas cosas suceden en su casa gracias a que sus hijos son privilegiados y tienen todas las necesidades básicas cubiertas. “Lamentablemente hoy en la Argentina hay 7 millones de niños pobres y se calcula que esa cifra va subir casi 1 millón” explicó Oreiro, que es embajadora de Unicef en Argentina, a lo que luego agregó: “Es cierto que la pandemia nos afecta a todos, pero no de la misma manera".

https://twitter.com/UNICEFargentina/status/865564679996928005 "Para que los niños sean niños." Por eso Natalia Oreiro se convirtió en Embajadora #UNICEF. Hoy le agradecemos y celebramos su cumpleaños pic.twitter.com/ITN9Flr5AP — UNICEF ARGENTINA (@UNICEFargentina) May 19, 2017

"Al no estar yendo a la escuela hay cosas que se agravan en la vida de muchos chicos porque la escuela no es solo un espacio para que se eduquen y socialicen, también es lugar de detección de violencia intrafamiliar. En las escuelas detectan los casos y dan aviso",continuó la actriz, que luego culminó: "También se habla mucho de la escuela en casa, pero hay un montón de chicos que no tienen acceso a Internet, ni a una tablet o computadora".