Ry Cooder y Taj Mahal se reunieron para bien de la música

Mucho antes de grabar hitos de la música para cine como “Paris, Texas” y “Buena Vista Social Club” de Wim Wenders, o “The Long Riders” y “Crossroads” de Walter Hill, el guitarrista adolescente Ry Cooder armó una banda con el el cantante Taj Mahal. El grupo se llamó Risin Sons, en homenaje a una canción de sus músicos favoritos, Sonny Terry y Brownie McGhee, duo de guitarra y armónica que en los años 50 cultivó un estilo de blues y folk fiel a las raíces del genero, Los Risin Sons lograron grabar un álbum que nunca se editó, pero en el disco debut de Taj Mahal para Columbia (1968), Cooder –de sólo 17 años- aportó su incipiente slide guitar. Ambos siguieron siendo amigos –y los dos, cada uno a su modo, siempre se interesaron por una especie de arqueología musical- pero nunca volvieron a colaborar. Pero en este 2022 se reunieron para homenajear el mejor álbum de Terry y McGhee, “Get on Board”, de 1952. El tributo hasta tiene el mismo arte del original, aunque este nuevo disco no es un remake, sino una celebración que parte de clásicos como “The Midnight Special” y “My Baby Done Changed the Lock on the Door”, más blues acústicos tradicionales como “Pawn Shop Blues” de Blind Boy Fuller. Ry y Taj parecen haberse divertido a lo grande y se nota cuando Mahal se concentra con la armónica, arremete con un piano de taberna en “Deep Sea Diver”, o cuando Cooder arma notables contrapuntos de su guitarra y la percusión a cargo de su hijo Joachim.