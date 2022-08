Brenda Asnicar habló de "momentos oscuros" al referirse a su relación con las drogas

"¿En algún momento te pasó que tal vez tuviste una etapa de descontrol o de excesos?", le preguntó Parodi.

"Soy muy sentimental y muy apegada a mis afectos, entonces creo que los momentos de más oscuridad fueron los que más estuve lejos de mi familia. A veces estás con nuevos amiguitos o con gente que no sé qué...", respondió la ex Patito Feo.

"¿Te llevó por malos caminos en algún momento eso?", repreguntó el joven conductor e influencer. "Sí, por supuesto", le contestó Brenda, quien a modo de ejemplo dijo que sufrió muchos "desordenes de horarios" en esas épocas.

Y ante la consulta de cuántas veces pasó por esos momentos, ella dijo: "Tendría que pasar más tiempo para darle un análisis a eso... este año fue mucho más positivo porque se activaron un montón de cosas, podemos estar todos acá haciendo un programa, charlando... esas cosas (como la pandemia) me generaron mucha paranoia, más de la que tenía por la exposición que tuve desde tan chiquita".

Y siguió: "No es que la gente me llevaba por malos caminos... Yo agarraba el mal camino básicamente, eso me pasó en muchos momentos...".

La actriz reveló que ha pasado "de estar con amiguitas nuevas" que le decían "vamos este fin de semana y nos fumamos un porro" para engañarla y exponerla públicamente.

"Yo les decía 'no, yo no fumo porro'. En ese momento tenía 16 (años) y me voy a uno de estos festivales de estas marcas de gaseosas y viene un amigo y me dice 'me acaba de llegar este mensaje' y decía: 'che, la tengo a Brenda Asnicar fumando porro en no sé qué'", recordó la artista.

Y concluyó: "Yo le dije 'a ver, pásame el teléfono que la voy a agendar' y cuando la agendo ya la tenía, era esta piba... no sé si quería salir en las revistas, arruinarme la vida, vender la nota... eso me generó paranoia en crear vínculos nuevos, me volví una persona más ermitaña, empezás a oscurecerte y es muy importante que la gente que tenés alrededor te apoye".