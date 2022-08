Matt Reeves y Warner Bros. llegan a un acuerdo exclusivo de estrenos cinematográficos

Warner Bros. apuesta por el director de The Batman, Matt Reeves, y su productora 6th & Idaho. El director es el primer cineasta al que se le otorga un contrato cinematográfico general desde que los copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros Pictures Group, Michael De Luca y Pamela Abdy, fueron contratados por el jefe de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, para dirigir la división cinematográfica. Además, Reeves ha vuelto a trabajar con Warner Bros. Television Group y el presidente Channing Dungey, donde también está trabajando en la serie derivada de The Batman, The Penguin, con Colin Farrell.