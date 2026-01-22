Scarlett Johansson, Cate Blanchett y más se unen en una nueva campaña contra el uso de Inteligencia Artificial

La campaña insta a las empresas a cerrar acuerdos o asociaciones de contenido con los y las creadores, como algunas ya lo han hecho.

Más de 700 artistas, escritores y creadores, entre ellos Scarlett Johansson , Cate Blanchett y Joseph Gordon-Levitt , se han unido en una nueva campaña contra la Inteligencia Artificial (IA) que denuncia a las empresas tecnológicas que explotan obras protegidas por derechos de autor sin permiso.

Mientras legisladores evalúan nuevas regulaciones sobre los datos de entrenamiento de la IA, la campaña argumenta que "Robar nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente" .

Para Johansson, Blanchett, Gordon-Levitt y cientos de personas más, la importancia de luchar por la autoría no solo tiene como objetivo proteger sus propios intereses, sino también al sector creativo estadounidense en su conjunto, que abarca el cine, la televisión, la música, la publicación y los medios digitales, que "respalda millones de empleos, impulsa el crecimiento económico y proyecta poder cultural a nivel mundial", dice la declaración. Ese ecosistema se ve amenazado, señala la carta, debido a que los desarrolladores de IA están descartando el trabajo creativo, a menudo sin autorización, compensación ni transparencia.

"La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo", dice la declaración. "Pero en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las mayores empresas tecnológicas, muchas de ellas respaldadas por capital privado y otros financiadores, están utilizando el trabajo de los creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin tener en cuenta la ley de derechos de autor".

La campaña insta a las empresas a cerrar acuerdos o asociaciones de contenido, como algunas ya lo han hecho.

"Existe una mejor manera", dice la declaración, argumentando que los acuerdos de licencia responsables pueden permitir que la IA avance sin dejar de respetar los derechos de los creadores. Es posible tenerlo todo. Podemos contar con una IA avanzada y de rápido desarrollo, y garantizar el respeto de los derechos de los creadores.

Scarlett Johansson y sus antecedentes contra la IA

Johansson ya se ha pronunciado abiertamente contra los peligros de la IA y lleva años luchando contra la recreación de su imagen. En febrero de 2024, emitió un comunicado criticando duramente un vídeo viral en el que una versión de IA de ella misma, junto con otras celebridades, parece protestar contra las publicaciones antisemitas de Kanye West.

También emprendió acciones legales en noviembre de 2023 contra una aplicación de IA que usó su nombre e imagen en un anuncio online sin permiso; y condenó a OpenAI en mayo de 2024 por usar su voz de la película Her de Spike Jonze (2013) como inspiración para un chatbot GPT-4o llamado Sky.

El año pasado, Blanchett y Gordon-Levitt se encontraban entre los 400 cineastas, escritores, actores y músicos de Hollywood que firmaron una carta abierta a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca de Trump, instando a la administración a no desmantelar las protecciones de derechos de autor a instancias de las empresas de IA.