Apple y una nueva estrategia en IA: acuerdo con Google y ¿adiós Siri?

La empresa de la manzana planea convertir a Siri en un chatbot de IA generativa integrado en iPhone, iPad y Mac. Así, busca sumar funciones conversacionales avanzadas para competir en el creciente mercado de Inteligencia Artificial.

Apple se prepara para dar un giro decisivo en su estrategia de inteligencia artificial . Hacia finales de este año, la compañía prevé transformar a Siri en su primer chatbot de IA generativa, un movimiento con el que busca recortar distancia frente a competidores como OpenAI y Google. El nuevo sistema, conocido internamente como Campos , estará integrado de forma nativa en iPhone, iPad y Mac , y reemplazará la interfaz actual del asistente.

Antes este año, la empresa de la manzanit anunció una alianza estratégica con Google para reforzar sus capacidades de inteligencia artificial y, en particular, dar un salto de calidad en Siri - su asistente virtual actual - y en el ecosistema de funciones agrupadas bajo Apple Intelligence. El acuerdo confirmó versiones que circulaban desde hace meses, basadas en el retraso del fabricante de iPhone frente a sus rivales en la carrera por la IA.

Según el reporte de Bloomberg, la activación del nuevo sistema de IA integrado será idéntica a la de hoy : con el comando de voz “ Siri ” o manteniendo presionado el botón lateral de los dispositivos.

La apuesta va mucho más allá de las capacidades actuales del asistente. Incluso superará una actualización intermedia de Siri que Apple ya tiene en agenda para 2026.

En la actualidad, Siri carece del formato conversacional fluido que caracteriza a ChatGPT o a Gemini , y ese déficit dejó a la empresa corriendo de atrás en la carrera por la IA generativa .

Desde que comenzó el auge por la IA, la estrategia de Apple Intelligence - que comenzó en 2024 - se caracterizó por ser accidentada, con funciones que llegaron tarde o no cumplieron las expectativas del mercado.

Que se sabe de Campos, el nuevo asistente IA de Apple

Antes de la llegada de Campos, Apple lanzará una actualización de Siri que mantendrá el diseño actual. Esa versión está prevista para iOS 26.4 y sumará funciones anunciadas en 2024, como el análisis de contenido en pantalla, un mayor acceso a datos personales y mejoras en las búsquedas web.

El verdadero salto al formato chatbot llegaría más adelante en el año: la empresa planea presentar la tecnología en junio, durante su Conferencia Mundial de Desarrolladores, y habilitarla en septiembre. Campos, con interacción tanto por voz como por texto, será la pieza central de iOS 27 y iPadOS 27 (Rave), además de macOS 27 (Fizz).

El giro no es menor. Durante años, Apple relativizó la importancia de los chatbots conversacionales, argumentando que los usuarios preferían capacidades de IA distribuidas en distintas funciones del sistema, como las herramientas de escritura, Genmoji o los resúmenes de notificaciones. Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software, había dicho en junio que la empresa no buscaba llevar a los usuarios “a una experiencia de chat para hacer cosas”.

Sin embargo, la rápida adopción de este tipo de herramientas forzó un replanteo: Samsung, Google y fabricantes chinos ya integraron IA conversacional en sus sistemas, mientras ChatGPT superó los 800 millones de usuarios activos semanales en octubre.

iphone colores La IA conversacional sería anunciada a mediados de 2026.

En términos funcionales, Campos permitirá al usuario buscar información en la web, crear textos, generar imágenes, resumir contenidos y analizar archivos. A diferencia de los chatbots externos, estará diseñado para interpretar ventanas abiertas y el contenido en pantalla, con capacidad para ejecutar acciones directas: desde hacer llamadas y programar temporizadores hasta activar la cámara o modificar ajustes del dispositivo.

Aunque la interfaz será diseñada por Apple, el motor del chatbot se apoyará en un modelo de IA personalizado desarrollado junto al equipo Gemini de Google, un acuerdo revelado previamente por Bloomberg News. La actualización iOS 26.4 se basará en Apple Foundation Models versión 10, con 1,2 billones de parámetros. Campos, en cambio, utilizará una versión más avanzada —Apple Foundation Models versión 11—, comparable a Gemini 3. En un cambio relevante de política, Apple analiza alojar el chatbot en servidores de Google con chips TPU, mientras que la versión intermedia de Siri correrá sobre la infraestructura propia de Private Cloud Compute. El acuerdo implica pagos cercanos a u$s1.000 millones anuales a Google.