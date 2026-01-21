SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de enero 2026 - 17:00

Cómo personalizar al Asistente de Google en simples pasos

Un factor central para mejorar la experiencia usuaria y controlar las preferencias, el contexto y los hábitos de uso.

El Asistente de Google puede automatizar tareas diarias, reconocer al usuario y ofrecer respuestas alineadas a sus preferencias.

Goolge

Con algunos ajustes clave el Asistente de Google puede adaptarse a los hábitos del usuario, automatizar rutinas y ofrecer resultados personalizados que mejoran la experiencia diaria de búsqueda. A través de configuraciones simples, el usuario puede definir rutinas automáticas, modificar el estilo de interacción y habilitar respuestas adaptadas a su perfil. Estas funciones convierten al asistente en un aliado que anticipa necesidades y optimiza el uso del dispositivo sin recurrir a aplicaciones externas.

Le preguntamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google: ¿Cuáles son los ajustes más importantes para optimizar el uso del Asistente?

asistente google.jpg

5 tips para mejorar la experiencia de búsqueda, según Gemini

Estos cinco consejos apuntan a optimizar la configuración del asistente para obtener búsquedas más precisas y una interacción más eficiente en el día a día:

Configurar Voice Match para respuestas personalizadas

  • Activar el reconocimiento de voz permite que el asistente identifique quién realiza la consulta.

Esto habilita respuestas vinculadas a la cuenta personal, como eventos del calendario, recordatorios o preferencias de música.

Definir servicios predeterminados

  • Elegir aplicaciones por defecto para música, mapas o noticias evita respuestas erróneas.

De esta manera, cada búsqueda se ejecuta siempre desde la plataforma preferida del usuario, sin necesidad de aclararlo en cada comando

google asistent

Ajustar los intereses en la sección de noticias

Personalizar las fuentes y temas de actualidad permite que el asistente muestre información alineada con los gustos del usuario.

  • Este ajuste mejora la calidad de los resultados cuando se solicitan resúmenes informativos

Crear rutinas personalizadas

  • Las rutinas permiten agrupar varias acciones en un solo comando.

Al definir horarios y tareas frecuentes, el asistente puede ejecutar búsquedas, activar funciones del hogar y brindar información relevante de forma automática

Revisar permisos y datos compartidos

Controlar qué información utiliza el asistente impacta directamente en la personalización.

  • Al habilitar ubicación, historial y actividad de voz, las búsquedas se vuelven más contextuales y precisas.

