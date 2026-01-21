Cedears: las acciones de este gigante europeo colapsaron al nivel más bajo en 17 meses por la IA + Seguir en









Las acciones de SAP, que cuentan con Cedears, retrocedieron en las últimas jornadas, llevando el valor de la empresa por debajo de los u$s300.000 millones.

Las acciones y Cedears de SAP, el mayor grupo de software de Europa, extendieron el miércoles una fuerte caída. Depositphotos

Las acciones y Cedears de SAP, el mayor grupo de software de Europa, extendieron este miércoles una fuerte caída que las llevó a su nivel más bajo desde agosto de 2024, profundizando una tendencia bajista que borró aproximadamente u$s130.000 millones de su valor de mercado desde el máximo histórico alcanzado en febrero de 2025.

En la sesión de Fráncfort, las acciones de SAP se depreciaron alrededor de 2,4%, situando la valoración de la empresa en torno a u$s273.000 millones, frente a los u$s360.000 millones de su pico hace casi un año.

Este retroceso forma parte de una ola de ventas más amplia que afectó a las acciones de software tanto en Europa como en Wall Street, impulsada por crecientes temores de que la revolución de la inteligencia artificial (IA) pueda perturbar significativamente los modelos de negocio tradicionales de estas compañías.

El mercado todavía confía en las acciones y Cedears de SAP La presión sobre las valoraciones se produce en un contexto en el que los inversores cuestionan cómo la inteligencia artificial podría cambiar la naturaleza de los servicios de software empresarial: muchos módulos podrían volverse “más fáciles de desarrollar y replicar”, advierten expertos, reduciendo así el precio promedio de venta y las horas facturables de los servicios de consultoría asociados.

A pesar de ello, la mayoría de los analistas mantienen una perspectiva favorable sobre SAP a mediano y largo plazo, destacando su fuerte posición en planificación de recursos empresariales (ERP) y su transición hacia modelos basados en la nube.

Las acciones de SAP, que cuentan con Cedears, retrocedieron en las últimas jornadas, llevando el valor de la empresa por debajo de los u$s300.000 millones. Por ejemplo, HSBC inició recientemente cobertura con una calificación de "mantener" y un precio objetivo que indica limitaciones de alza, pero reconoce que el crecimiento impulsado por la nube ya está reflejado en el precio de la acción. La transición a la nube es clave para SAP: los ingresos en este segmento fueron una fuente fundamental del crecimiento de la compañía y representan una parte cada vez mayor de sus ingresos totales. Crecimiento ralentizado Sin embargo, la migración de clientes tradicionales al cloud avanza de forma gradual, y el mercado aún evalúa si el ritmo de adopción cumplirá las expectativas de crecimiento de ingresos futuras. En octubre pasado, SAP revisó sus previsiones de ingresos por la nube al extremo inferior del rango estimado, aunque mantuvo expectativas sólidas sobre el beneficio operativo. Esta combinación de incertidumbre a corto plazo y fundamentos sólidos explica por qué algunos inversores están tomando posiciones largas de cara a la publicación de resultados trimestrales próxima semana, mientras que los gráficos técnicos siguen mostrando señales de venta. En medio de este panorama de incertidumbre, los índices globales del sector software también sintieron el impacto: el índice de software del S&P 500 perdió más del 7% en lo que va de 2026, subrayando la presión generalizada sobre el sector.