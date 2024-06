Scott Haze, Nicolas Cage, J.K. Simmons y Giancarlo Esposito protagonizarán ''The Prince''

Mejor conocido por sus papeles en las películas ''Child of God'' y ''Old Henry'', Haze también ha apareció en títulos como ''Minari'', ''Thank You for Your Service'' y ''Jurassic World Dominion''. Próximamente se lo podrá ver en ''Horizon: An American Saga'', de Kevin Costner, que lanzará sus primeras dos entregas este año.

Uno de los dramaturgos y guionistas más estimados de Estados Unidos, conocido por títulos tan icónicos como ''Glengarry Glen Ross'', ''Wag the Dog'' y ''American Buffalo'', Mamet escribió recientemente el guion de ''The Penitent'', un drama independiente del director Luca Barbareschi. El año pasado, presentó la obra ''Henry Johnson'' y sus memorias tituladas ''Everywhere an Oink Oink: An Ebittered, Dyspeptic, and Accurate Report of Forty Years in Hollywood''.