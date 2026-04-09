Jimena Monteverde rompió el silencio tras los rumores sobre el fin de "La Cocina Rebelde"

La conductora habló tras las versiones de cancelación y llevó calma sobre el futuro del ciclo culinario en El Trece.

Qué dijo la cocinera sobre el posible fin de su programa en Canal 13.

En los últimos días, el nombre de Jimena Monteverde volvió a meterse de lleno en la agenda mediática. Esta vez no fue por una receta viral ni por una aparición televisiva destacada, sino por los rumores que apuntaban al posible final de su programa "La Cocina Rebelde" .

Las versiones circularon con fuerza en redes sociales y algunos portales de espectáculos, donde se hablaba de una supuesta decisión de El Trece de levantar el ciclo. Como suele pasar en estos casos, la falta de confirmación oficial alimentó la incertidumbre y dejó espacio para todo tipo de interpretaciones.

Frente a ese escenario, la propia conductora decidió salir a aclarar la situación. Con un tono directo, pero sin esquivar el tema, buscó llevar tranquilidad a su audiencia y poner en contexto lo que realmente está pasando con el programa.

Ante la consulta por los rumores, Jimena Monteverde fue clara: no hay una confirmación oficial sobre el levantamiento de "La Cocina Rebelde". Si bien reconoció que existen cambios y ajustes dentro de la grilla, evitó dar por hecho el final del ciclo. "No sé a quién le llegó ese rumor, por ahora no, no me llegó nada", detalló la conductora.

Según explicó, la televisión abierta atraviesa un momento particular, con reconfiguraciones constantes en la programación y decisiones que muchas veces responden a múltiples factores, desde el rating hasta cuestiones comerciales. En ese contexto, los movimientos no siempre implican una cancelación definitiva. Además, dejó entrever que el equipo sigue trabajando y que hay expectativas de continuidad , aunque sin asegurar plazos ni condiciones.

Los detalles detrás de la supuesta baja del ciclo en la pantalla de El Trece

Las versiones sobre la posible salida del aire de "La Cocina Rebelde" no surgieron de la nada. En las últimas semanas, algunos cambios en la programación de El Trece llamaron la atención y despertaron sospechas entre los televidentes.

Entre los factores que suelen influir en estas decisiones aparecen el rendimiento en audiencia, la competencia con otros canales y la necesidad de renovar contenidos. En ese marco, los ciclos de cocina no quedan afuera de la lógica del rating, pese a tener un público fiel. También hay que considerar que los formatos gastronómicos han tenido altibajos en la televisión argentina.

La reacción de los seguidores ante la posible salida de Jimena Monteverde

Como era de esperarse, los rumores generaron una fuerte reacción en redes sociales. Muchos seguidores del programa expresaron su preocupación y salieron a bancar a la conductora, destacando el estilo cercano y descontracturado que logró instalar.

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Comentarios como “no lo saquen” o “es de lo poco distinto que hay” se repitieron en distintas plataformas, mostrando que "La Cocina Rebelde" logró construir una comunidad activa y comprometida.

Al mismo tiempo, hubo quienes tomaron la situación con cautela, entendiendo que los cambios en televisión son parte del juego. Esa mezcla de apoyo e incertidumbre refleja el vínculo que el público tiene con este tipo de contenidos.