Se conoció la razón por la cuál la China Suárez canceló su entrevista en Luzu

La presencia de Eugenia “La China” Suárez en Antes Que Nadie, el programa de Diego Leuco en Luzu TV, prometía ser una de las notas más vistas del año.

La actriz acaba de regresar al país junto a Mauro Icardi en medio de un vendaval mediático, y su aparición en el streaming era esperada tanto por sus fans como por el público que quería escuchar su versión sobre las polémicas que la rodean.

Sin embargo, el esperado encuentro se canceló a último momento . Fuentes cercanas a la producción confirmaron que el entorno de la artista planteó una serie de condiciones que el canal decidió no aceptar.

“El acuerdo estaba cerrado. Ella iba a ir al programa de Leuco a hablar de su nueva serie y de su carrera, pero en las últimas horas empezaron a llegar pedidos extraños”, Yanina Latorre en SQP.

Según trascendió, una de las condiciones principales fue que Nico Occhiato , dueño de Luzu y conductor de Nadie Dice Nada, estuviera presente durante la nota.

El requerimiento generó sorpresa dentro del canal, ya que Occhiato no suele participar de los programas de otros equipos ni intervenir en las entrevistas de Antes Que Nadie.

“El entorno de La China pidió que Nico estuviera en el piso, al aire. No era una participación grabada ni una mención: querían que entrara en vivo en algún momento. Algo que no tiene sentido en la estructura del programa”, explicaron.

Además, la actriz habría solicitado aprobar previamente algunas de las preguntas y mantener un tono “liviano” durante la charla, evitando temas vinculados a su vida privada o a su relación con Icardi.

“La idea de Leuco era hacer una entrevista en tono distendido, pero sin guiones. No podía prometerle a nadie que no se le iba a preguntar algo. Eso rompía con la esencia del programa”, comentó otra fuente del equipo.

Finalmente, ante la negativa de la producción a modificar la dinámica, La China decidió bajarse.

Dentro del canal, la decisión de Suárez generó incomodidad, especialmente porque el proyecto había sido coordinado directamente con la productora ejecutiva del ciclo.

“Nadie quería un conflicto, pero tampoco se podía aceptar que una invitada decida cómo se hace un programa”, mencionaron en SQP.

A pesar de que algunos creyeron que Occhiato podría intervenir para revertir la situación, él prefirió mantenerse al margen. “Mostró mucha madurez. Dijo que no tenía sentido forzar nada, que si no se sentía cómoda, era mejor dejarlo pasar”, señalaron.

Según trascendió, esta no sería la primera vez que la actriz impone condiciones para participar en medios: en otras oportunidades, también habría pedido entornos controlados o entrevistas grupales para evitar preguntas incómodas.

La panelista agregó que, para ella, la artista subestimó la propuesta de Luzu y se sobreestimó a sí misma.

“La China se pensó que la tenía más grande de lo que la tiene. Le faltó el respeto a Leuco, a Francella, al Trinche y a Mica Vázquez. Es un programón y se lo pierde ella”, aseguró Latorre.

Además, Latorre explicó que dentro del canal todos tomaron la decisión con calma, pero dejaron en claro que no se aceptarían caprichos de figuras mediáticas:“Nico Occhiato tuvo una grandeza enorme. No te vas a bajar los pantalones por La China Suárez, lo lamento”.

Con su estilo filoso, Yanina remató: “Con todo el mundo con el que hablás, está peleada. No va a la tele porque la odia y cuando tiene la chance de hablar, se baja sola. Así no hay forma”.