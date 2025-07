Se declaró en bancarrota tras su primer fracaso musical, pero no bajó los brazos y forjó una fortuna de millones: la historia de Cyndi Lauper

El punto de inflexión llegó en 1983, cuando lanzó She’s So Unusual, un disco que cambió su destino. Incluyó himnos como Girls Just Want to Have Fun y Time After Time, que se convirtieron en clásicos inmediatos. El álbum vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo, transformando a Lauper en una figura central del pop y marcando el inicio de su fortuna de millones.