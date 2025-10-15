MasterChef Celebrity sufre su primera baja: quién es y su reemplazo







A pocos días de su debut en la pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity ya tendría una posible baja en su destacado elenco de famosos, y se trata nada más y nada menos que de Maxi López.

En las últimas horas, el futbolista se tomó un avión con destino a Suiza para reencontrarse con su pareja Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, luego de enterarse del drama que la propia modelo sueca relató en sus historias de Instagram, alertando sobre un episodio estresante que debió solucionar sola.

Si bien la primera información que círculo habla de una posible baja en el reality, horas después trascendió que se trataría de un viaje de como máximo una semana, acordado con la producción del canal.

Sin embargo, no hubo una confirmación exacta del canal sobre lo que sucederá con el participante.

¿Quién reemplazaría a Maxi López en MasterChef Celebrity? Según informó la periodista de espectáculos Paula Varela, el canal ya tendría asegurada a la figura que reemplazaría al futbolista durante su viaje a Suiza.

"Primicia! El reemplazo de Maxi López en Masterchef es MARLEY! Les gusta?", adelantó la panelista de Intrusos en sus redes sociales. Sin embargo, en SQP (América) Yanina Latorre soltó el otro nombre que se está barajando para la competencia de cocina. Todo en familia, Zaira Nara podría sumarse a los famosos de esta temporada. “De la productora quieren que ella lo reemplace. Si está Maxi cocinando, puede cocinar Zaira”, afirmó la conductora, mientras el resto de sus panelistas ponían en duda el talento de la modelo para la cocina.