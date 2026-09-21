"Las nuevas desventuras de Cliff Booth": la película protagonizada por Brad Pitt presentó su primer tráiler + Agregar ámbito en









David Fincher dirige la secuela de "Érase una vez en Hollywood", basada en el guion de Quentin Tarantino.

Brad Pitt vuelve a ponerse en la piel del personaje que le dio un Oscar en 2019.

Netflix presentó el primer tráiler de la nueva película de David Fincher, Las nuevas desventuras de Cliff Booth.

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Dirigida por Fincher a partir de un guion de Quentin Tarantino, la película se estrenará en IMAX el 25 de noviembre para una exhibición de dos semanas, seguida de su lanzamiento en la plataforma de streaming el 23 de diciembre.

Pitt, ganador de un Oscar por su papel de Cliff Booth, retoma el personaje, pero esta vez en 1977, en un Hollywood muy distinto. La película es la secuela de Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. El reparto también incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller.

Érase una vez en Hollywood se estrenó en 2019 y fue escrita y dirigida por Quentin Tarantino. El reparto incluía a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Austin Butler, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Mike Moh, Margaret Qualley, Al Pacino, Emile Hirsch, Bruce Dern, Luke Perry y muchos otros.

La historia de Cliff Booth Cliff Booth, interpretado por Pitt, es un doble de acción y el mejor amigo, chófer y asistente personal de Rick Dalton, interpretado por DiCaprio. Cliff es un veterano de operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial que vive en una caravana con su pitbull. El personaje tiene dificultades para encontrar trabajo tras un altercado con Bruce Lee y los rumores de que asesinó a su esposa.

La película de Tarantino ganó dos premios Oscar: uno para Pitt como Mejor Actor de Reparto y otro para Barbara Ling y Nancy Haigh por Mejor Diseño de Producción. El interés por Cliff Booth ha ido en aumento desde que en 2024 se anunció que Pitt y Fincher colaborarían en el proyecto que Tarantino originalmente quería dirigir. Una vez que Tarantino dio su visto bueno para que Fincher se uniera al proyecto, Netflix era la opción lógica, dado el contrato de exclusividad del director con la plataforma.