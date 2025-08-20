¿Se viene "Anthology 4"? La publicación de The Beatles que ilusiona a los fans







En redes sociales de la banda y de sus miembros publicaron cuatro imágenes con los números "1", "2", "3" y "4", desatando especulaciones sobre un nuevo capítulo de la serie "Anthology".

¿Se viene nuevo material de The Beatles?

Las redes sociales de The Beatles y todos sus integrantes han compartido una publicación enigmática en línea, sugiriendo el regreso del proyecto "Anthology".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El martes 19 de agosto, las cuentas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y de la propia banda, publicaron en Instagram cuatro imágenes, cada una con un número aislado: "1", "2", "3" y "4". Aunque el mensaje no es explícito, al observar de cerca las imágenes, se pueden ver referencias visuales a los tres volúmenes de los álbumes dobles que componen la colección.

No había ningún título adjunto a la publicación ni ningún escrito en las imágenes, sin embargo, parece que cada uno de los números muestra imágenes del conjunto doble de tres volúmenes de álbumes de The Beatles en su interior.

Embed - The Beatles on Instagram View this post on Instagram A post shared by The Beatles (@thebeatles) ¿Llega "Anthology 4"? La serie original, "Anthology 1", se publicó en noviembre de 1995, casi al mismo tiempo que un documental que incluía entrevistas con los miembros y material de archivo de actuaciones en directo y ensayos. Le siguieron dos álbumes más, acertadamente titulados "Anthology 2" y "Anthology 3", ambos publicados en 1996.

Una de las teorías más fuertes es que el documental original de Antología podría relanzarse en la plataforma de streaming Disney+. Esta especulación cobró fuerza después de que se usara metraje restaurado del documental en la producción más reciente de Disney+ sobre la banda, Beatles '64. El hecho de que se haya restaurado el material podría indicar que una versión de mayor calidad de la serie completa está en camino.

Otra posibilidad, que ha emocionado a los más acérrimos seguidores, es que el cuarto número pueda referirse a un posible "Anthology 4".