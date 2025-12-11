Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresarán para nueva película de "Los Juegos del Hambre" + Seguir en









Francis Lawrence, quien dirigió cuatro de las cinco películas de la franquicia de Los Juegos del Hambre, que han recaudado 3.400 millones de dólares en todo el mundo, vuelve a la dirección.

Los protagonistas de la saga original vuelven.

Los protagonistas de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, regresarán para la próxima precuela de Lionsgate, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Si bien la precuela se desarrolla en el mundo de Panem 24 años antes de los eventos de Los Juegos del Hambre, hay una escena en el nuevo libro de Suzanne Collins donde un Peeta adulto (Hutcherson) y Katniss Everdeen (Lawrence) escuchan a Haymitch Abernathy (Woody Harrelson en las películas originales) mientras les cuenta su Juego del Hambre.

De qué trata Amanecer en la Cosecha Amanecer en la Cosecha comienza la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La historia se centra en Haymitch (Joseph Zada), de 16 años (quien se convierte en el mentor de Katniss y Peeta), un chico inteligente y hábil del Distrito 12, quien es elegido inesperadamente para esta edición de los juegos, con un giro mortal: el doble de tributos, con 48 niños enviados a la arena para luchar por sus vidas.

Amanecer en la Cosecha se estrena en cines en noviembre de 2026. El primer tráiler de la película se convirtió en el segundo lanzamiento más grande de Lionsgate en la historia del estudio, con 109 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, después del tráiler de Michael, que alcanzó los 116 millones de visualizaciones en ese mismo periodo.

Amanecer en la Cosecha vendió más de 1,5 millones de ejemplares en todo el mundo en su primera semana, marcando el mayor debut de cualquier título de la serie de libros de Los Juegos del Hambre de Collins. Solo en Estados Unidos, el libro vendió 1,2 millones de ejemplares, más del doble que las ventas iniciales de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes y más del triple que las de Sinsajo.

El guionista nominado al Oscar, Billy Ray, adaptó "Amanecer en la Cosecha". Nina Jacobson y Brad Simpson producen para Color Force, mientras que Cameron MacConomy es productor ejecutivo.

