Presentan el primer adelanto de la película "Supergirl" con Milly Alcock como Kara Zor-El y Jason Momoa como Lobo

La película está dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira y es parte de DC Studios. El elenco se completa con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham.

La película llega a los cines en junio de 2026.

Supergirl , la nueva película de DC Studios tras Superman, se estrenará en cines de todo el mundo en junio, de la mano de Warner Bros. Pictures presentó su primer tráiler.

La película está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El y dirigida por Craig Gillespie , a partir de un guión de Ana Nogueira .

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

La película es producida por los co-directores de DC Studios, Peter Safran y James Gunn , y está basada en personajes de DC. Supergirl se basa en los personajes creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

La producción ejecutiva está a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther. Detrás de cámara, Gillespie trabaja junto al director de fotografía Rob Hardy, el diseñador de producción Neil Lamont, la editora Tatiana S. Riegel, la diseñadora de vestuario Anna B. Sheppard, el supervisor de efectos visuales Geoffrey Baumann y el compositor Ramin Djawadi.

DC Studios presenta una producción de Troll Court Entertainment y The Safran Company, una película de Craig Gillespie, Supergirl, que llegará a los cines y en IMAX de Latinoamérica a partir del 25 de junio de 2026, distribuida por Warner Bros. Pictures.