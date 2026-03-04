Cillian Murphy dio una respuesta categórica sobre su posible participación en la serie de "Harry Potter" de HBO + Seguir en









Murphy, ganador del Oscar, encabeza la lista de los fans de posibles candidatos cómo el icónico villano de la historia.

El ganador del Oscar habló sobre su posible participación.

Cillian Murphy reveló que no sabía que se rumoreaba que interpretaría a Voldemort en la próxima serie de televisión de Harry Potter de HBO.

El programa de HBO, la segunda adaptación de las novelas de fantasía después de las exitosas películas que se emitieron entre 2001 y 2011, se estrenará en 2027 y ya ha anunciado muchos miembros principales del reparto, incluidos los tres protagonistas y el profesor Dumbledore.

Sin embargo, el villano Lord Voldemort sigue sin ser elegido, y Murphy, ganador del Oscar, encabeza la lista de posibles candidatos. En una nueva entrevista con The Times, reveló que desconocía su vinculación con el papel.

“Ser una personalidad no es lo mío”, dijo sobre mantenerse al día con las noticias sobre sí mismo. “¿Pero entonces existir en este mundo? ¿Hablar de uno mismo, pisar alfombras rojas? No es sano que empieces a creerte estas tonterías, y a mí también se me da fatal. Soy una persona increíblemente normal, la verdad”.

Sin embargo, cualquier rumor fue desmentido rápidamente. Cuando se le preguntó si participaría en el programa, la estrella de Oppenheimer declaró: "Rotundamente no".

Cillian Murphy y su regreso a la franquicia 28 años después Sin embargo, una franquicia a la que le gustaría regresar es 28 años después. Recientemente, la estrella repitió el papel de Jim, su personaje en la película original 28 días después, en los momentos finales de la secuela El templo de los huesos, y dijo que le interesaría aparecer más. "¡Ojalá!", dijo Murphy cuando se le preguntó si se haría una secuela. "Estoy listo de todas formas". Murphy está promocionando Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, una película derivada de la exitosa serie Peaky Blinders, donde regresa al icónico papel de Thomas Shelby que se estrenará en Netflix el 21 de marzo.