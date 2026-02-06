Taylor Swift presentó el videoclip de "Opalite" junto con Domhnall Gleeson, Greta Lee, Cillian Murphy y más + Seguir en









Su nuevo álbum, "The Life of a Showgirl", se estrenó en octubre vendiendo 2,7 millones de copias en su primer día y superando posteriormente a "25" de Adele como el álbum más vendido en la historia del Billboard 200.

El nuevo video tiene la presencia de varias figuras del espectáculo.

Taylor Swift lanzó el video musical de “Opalite”, el segundo sencillo de su último álbum “The Life of a Showgirl”, que presenta una gran cantidad de cameos de celebridades y una mascota roca.

El video, que actualmente solo está disponible en Spotify o Apple Music, comienza con un anuncio de Opalite, un espray limpiador inspirado en los años 90 que promete "transformar mágicamente tus problemas en tu paraíso. Con nuestra poción química de vanguardia, funciona en amistades, parejas, mascotas y compañeros de trabajo".

El video está protagonizado por todas las personas con las que Swift apareció en "The Graham Norton Show" en octubre. Los actores Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee y Jodie Turner-Smith, el músico Lewis Capaldi y el propio presentador de Graham Norton aparecen en el video.

Qué dijo Taylor Swift sobre el video musical de "Opalite" En una publicación en sus redes sociales sobre el video, Swift escribió que recuerda haber "pensado que tuve una suerte ridícula" con el grupo con el que la emparejaron para "The Graham Norton Show" y que "todas eran personas cuyo trabajo he admirado desde lejos".

"Mientras hablábamos durante la transmisión, Domhnall hizo una broma desenfadada sobre querer salir en uno de mis videos musicales. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Pero en ese momento de la entrevista, se me ocurrió una *idea* al instante —continuó Swift—. Y así, una semana después, recibió por correo electrónico un guion que había escrito para el video de 'Opalite', donde él protagonizaba. Pensé que sería fantástico si todos los demás invitados a 'The Graham Norton Show' esa noche, incluido el propio Graham, también pudieran participar. Como un proyecto escolar, pero para adultos, y no es obligatorio. Para mi alegría, todos los del programa se tomaron la molestia de viajar a los 90 con nosotros y ayudar con este video".

"The Life of a Showgirl" se estrenó en octubre, vendiendo 2,7 millones de copias en su primer día y superando posteriormente a "25" de Adele como el álbum más vendido en la historia del Billboard 200. Swift se centró primero en el sencillo principal, "The Fate of Ophelia", lanzando un video musical como parte de las proyecciones de su "Fiesta de Lanzamiento Oficial de a Showgirl", que posteriormente subió a YouTube. En el Hot 100, "Ophelia" se convirtió en su decimotercer sencillo número 1 y se mantuvo 10 semanas no consecutivas en la cima de la lista.