Tras su exitoso paso por los cines, Zootopia 2 ya tiene fecha de estreno en Disney+ . La película animada es una experiencia cinematográfica excepcional, aclamada por su humor, su emotividad y su animación de primera categoría.

En esta nueva entrega, los policías amateurs Judy Hopps (voz en inglés d e Ginnifer Goodwin ) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman ) se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan ) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard ; Yvett Merino es la productora.

En el mundo real, Zootopia 2 recibió el premio BAFTA a la mejor película de animación y batió récords de recaudación, convirtiéndose en la película de animación de la Motion Picture Association (MPA) más taquillera de todos los tiempos, con 1850 millones de dólares en todo el mundo, lo que la sitúa en el octavo puesto de las películas más taquilleras de la historia. La película también es el quinto título de Walt Disney Animation Studios que supera los 1000 millones de dólares en todo el mundo, un hito en la historia del estudio. En América Latina, se consolidó como el estreno de Walt Disney Animation Studios más exitoso de todos los tiempos en términos de recaudación total.

La incorporación de Zootopia 2 a Disney+ se suma al éxito de la franquicia, que incluye Zootopia y Zootopia+, que juntas han sido reproducidas más de 805 millones de horas en todo el mundo hasta la fecha. Los fans pueden sumergirse en la acción con Judy y Nick y ver todas las aventuras de la colección Zootopia en el servicio.