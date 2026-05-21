Donald Trump podría firmar un decreto para supervisar la inteligencia artificial

La medida podría facilitar una colaboración entre desarrolladores y la administración Trump. Esto incluiría conceder acceso previo a proveedores de infraestructuras críticas, como los bancos.

El decreto crearía un marco voluntario para que los desarrolladores de IA colaboren con el gobierno de EEUU en relación con el lanzamiento público de los modelos incluidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump , podría firmar un decreto ejecutivo sobre inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad este jueves. La medida se daría en un momento en que crece la presión por parte de sectores de sus bases para que se refuerce la supervisión de los nuevos modelos de la herramienta , como Mythos , de Anthropic.

El dato trascendió de dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con Reuters. Por su parte, la Casa Blanca estaba trabajando para que los directores ejecutivos de las empresas de IA asistieran a una ceremonia de firma con Trump . El decreto crearía un marco voluntario para que los desarrolladores de IA colaboren con el gobierno de EEUU en relación con el lanzamiento público de los modelos incluidos.

Así, los desarrolladores podrían tener que proporcionar sus modelos al gobierno cerca de 90 días antes de su lanzamiento público y conceder acceso previo a proveedores de infraestructuras críticas, como los bancos. Este enfoque podría representar un término medio entre los partidarios de Trump.

Activistas del movimiento nacionalista MAGA , entre ellos el exasesor de Trump Steve Bannon y la organizadora política de derechas Amy Kremer, presionaron a la Casa Blanca para que exija a los desarrolladores de IA que presenten sus modelos más avanzados de modo que el gobierno los someta a pruebas de seguridad.

Activistas del movimiento nacionalista MAGA presionaron a la Casa Blanca para que exija a los desarrolladores de IA que presenten sus modelos más avanzados para pruebas de seguridad.

En el otro lado del debate se encuentran los partidarios de la industria tecnológica, como el inversor de capital de riesgo Marc Andreessen y el exasesor de Trump David Sacks, que se resisten a los requisitos obligatorios. Este último dimitió en marzo de su cargo como principal responsable de IA de Trump y ahora copreside el comité asesor tecnológico del presidente.

El equilibrio de poder entre los dos grupos de partidarios de Trump cambió, impulsado por el lanzamiento de nuevos sistemas de IA, entre ellos Mythos y el GPT-5.5-Cyber, de OpenAI. Las empresas advierten de que los nuevos modelos podrían potenciar ciberataques complejos, aunque algunos ejecutivos de ciberseguridad afirmaron que esto son exageraciones.

ABB data center inteligencia artificial El equilibrio de poder entre los dos grupos de partidarios de Trump cambió, impulsado por el lanzamiento de nuevos sistemas de IA, entre ellos Mythos y el GPT-5.5-Cyber, de OpenAI.

Los republicanos adhirieron tradicionalmente a la postura de un gobierno limitado y se opusieron a regulaciones, pero está creciendo el apoyo entre sus seguidores más activos para imponer medidas de control a la IA. Por último, los ejecutivos del sector tecnológico se encuentran entre los mayores donantes políticos del presidente y sus partidarios más visibles, entre Mark Zuckerberg, de Meta; Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Google, y Sam Altman, de OpenAI.

Google anunció cambios en su buscador: más inteligencia artificial, menos enlaces y la llegada de "agentes de información"

Google presentó una de las transformaciones más profundas de su buscador con la llegada de la IA. La empresa confirmó que busca revolucionar la experiencia del usuario impulsando un nuevo cuadro de búsqueda - que deja atrás el histórico esquema de enlaces azules -, agentes de información y mini aplicaciones generadas en tiempo real.

Uno de los focos de la transformación es un rediseño integral de Search centrado en un nuevo “cuadro de búsqueda inteligente”, pensado para consultas largas y naturales. En lugar de limitarse a listar páginas web, el buscador comenzará a construir experiencias interactivas con IA, capaces de interpretar pedidos complejos, seguir temas automáticamente y generar herramientas personalizadas según cada usuario.

El nuevo buscador amplía automáticamente el espacio de escritura para permitir preguntas más extensas y suma un sistema de sugerencias basado en inteligencia artificial que, según Google, va mucho más allá del clásico autocompletado. A partir de ahora, también permitirá realizar preguntas de seguimiento directamente dentro del modo IA.