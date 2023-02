The Blacklist confirmó su final

"No es frecuente que una serie resuene tan profundamente con una audiencia que se transmite durante 10 temporadas, pero 'The Blacklist' demostró ser una combinación perfecta de productores de gran talento, escritura estelar, un elenco que nunca fallaba en cumplir y un equipo eso siempre estuvo a la altura de las circunstancias”, dijo Lisa Katz, presidenta de contenido con guión de NBCUniversal Television and Streaming. “Muchas gracias a nuestros socios de Sony, a todos los que durante la última década hicieron de este programa una parte integral de la historia de NBC y, por supuesto, un guiño especial a James Spader, cuya actuación sigue siendo espectacular”.