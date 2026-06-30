Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un nuevo video promocional de "Spider-Man: Brand New Day" + Agregar ámbito en









El video rápidamente generó comentarios en redes por la presencia de Messi, por el cruce con Tom Holland y también por los retoques visuales utilizados en el clip promocional.

Messi y Spider-Man en el video viral.

Sony Pictures junto a dos de las máximas figuras del mundo del entretenimiento y el deporte actual: Tom Holland y Lionel Messi. En lo que parecía ser un spot más de la película Spider-Man: Brand New Day, todo cambia cuando el capitán de la Selección Argentina abre la puerta y descoloca por completo al actor británico.

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“¿Sos Messi?”, le pregunta Holland al jugador de fútbol que parece estar buscando al verdadero Spider-Man. Después de repetir varias veces “sí”, finalmente aparece el Hombre Araña para preguntarle al Messi si tiene miedo a las alturas. El video termina con ambos balanceándose en las alturas de Nueva York.

El video rápidamente generó comentarios en redes por la presencia de Messi, por el cruce con Tom Holland y también por los retoques visuales utilizados en el clip promocional.

De qué trata Spider-Man: Brand New Day La sinopsis oficial anticipa que Peter Parker (Holland) intentará reconstruir su identidad, luego de los acontecimientos de No Way Home. Sin el respaldo de los Avengers y con el mundo olvidando quién es realmente, el personaje deberá volver a enfrentar problemas cotidianos, mientras combate nuevas amenazas en Nueva York.

El filme inicia una nueva etapa para el personaje y suma la participación de Sadie Sink, Jacob Batalon, Zendaya, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. El proyecto fue dirigido por Destin Daniel Cretton y cuenta con la producción de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor.

La fecha de estreno internacional de Spider-Man: Brand New Day está fijada para el 31 de julio (el 30 en Argentina), según detallaron Sony Pictures y Marvel Studios en sus comunicados oficiales. La película se distribuirá en salas de cine de América, Europa y Asia, con funciones especiales y eventos de lanzamiento en ciudades seleccionadas.