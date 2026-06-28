Shakira hace historia y lleva la canción oficial del Mundial al Top 2 global de Spotify

La estrella latina festejó el arrollador éxito en sus plataformas digitales con palabras dedicadas enteramente a sus fanáticos por el apoyo incondicional.

El single "Dai Dai", que reúne los talentos de Shakira y Burna Boy, se consolidó como el segundo tema más escuchado del planeta tras ingresar al podio del Top Songs Global.

El furor por la Copa del Mundo 2026 ya se siente con fuerza en las plataformas de streaming. "Dai Dai" , la colaboración entre Shakira y el referente nigeriano Burna Boy elegida como el himno del torneo, escaló hasta la segunda posición del Top Songs Global en Spotify , posicionándose firmemente como el fenómeno musical de la temporada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella pop reflejó la magnitud del logro al subir una captura de las listas mundiales de la plataforma de streaming con el tema firmemente establecido en el segundo lugar.

Allí, la artista expresó: "Look what I woke up to today!!! Thank you so much for this and for all the years of constant support and love!!! Dai Dai, Ikó, dale, allez, let's go!!" ( "¡Miren con qué me desperté hoy! ¡Muchas gracias por esto y por todos estos años de apoyo y cariño constantes! ¡Dai Dai, Ikó, dale, allez, let's go!" ).

"Dai Dai", la colaboración entre Shakira y Burna Boy elegida como el himno del torneo, escaló hasta la segunda posición del Top Songs Global en Spotify.

El récord de "Dai Dai" en el Top Global y el legado mundialista de Shakira

La actualización de la plataforma, con fecha del 27 de junio de 2026, ordena los temas más escuchados del planeta basándose en su volumen diario de reproducciones. Bajo este criterio, el himno de la cita mundialista se posicionó de forma contundente en el segundo casillero, quedando únicamente por debajo del líder absoluto del ranking global.

De este modo, la artista de Barranquilla revalida un romance histórico con el fútbol que ya lleva más de una década cosechando hitos. El arrollador impacto de "Dai Dai" evoca de forma inevitable el fenómeno cultural de "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010 y la vigencia que demostró con "La La La" en Brasil 2014, dos de las piezas musicales más icónicas de la competición.

Con este nuevo récord en las listas globales, la estrella latina no solo ratifica su condición de figura indiscutible del pop mundial, sino que consolida su fórmula infalible para transformar la pasión del deporte rey en éxitos globales.