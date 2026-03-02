Paramount Pictures reveló el primer tráiler de la última entrega de la franquicia Scary Movie.
Los hermanos Wayans, Anna Faris y Regina Hall están de regreso en el primer tráiler de "Scary Movie 6"
Se trata de la primera película de la serie de comedia desde Scary Movie 5 en 2013 y el regreso de los Wayans desde la secuela hace 25 años.
-
Premios del Sindicato de Actores 2026: lista completa de ganadores
-
"Belén" ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana
Scary Movie 6 reúne a los hermanos Wayans, Marlon, Shawn y Keenen, por primera vez en 18 años para escribir una nueva entrega de la serie de parodias de terror. Es la primera película de la serie de comedia desde Scary Movie 5 en 2013. Los hermanos también producen la película con Rick Alvarez, bajo la dirección de Michael Tiddes.
Entre los miembros del elenco que regresan a la franquicia se encuentran Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott. Entre los recién llegados a la saga satírica se encuentran el sobrino de los hermanos, Damon Wayans Jr.; su hermana Kim Wayans; la exparticipante de "SNL" Heidi Gardner; Olivia Rose Keegan; Savannah Lee Nassif; Cameron Scott Roberts; Sydney Park; Gregg Wayans; Ruby Snowber; y Benny Zielke.
Entre las películas de terror parodiadas hay claras referencias a Sinners, Weapons, La Sustancia, Get Out, Terrifier y más.
El éxito de Scary Movie
La película original Scary Movie del año 2000 fue una de las películas con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos. Recaudó 42,5 millones de dólares en taquilla, el mayor debut para una película de terror con clasificación R y un director afroamericano en aquel momento. Los hermanos Wayans desarrollaron la franquicia cinematográfica de Scary Movie, con Keenen escribiendo y dirigiendo las dos primeras películas. Marlon y Shawn escribieron y protagonizaron las dos primeras.
Miramax produce, con Jonathan Glickman, Alexandra Loewy y Thom Zadra como productores ejecutivos. Como parte de su acuerdo de primera opción con Miramax, Paramount Pictures estrenará la película de terror a nivel mundial en junio de este año.
Dejá tu comentario