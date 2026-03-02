Los hermanos Wayans, Anna Faris y Regina Hall están de regreso en el primer tráiler de "Scary Movie 6" + Seguir en









Se trata de la primera película de la serie de comedia desde Scary Movie 5 en 2013 y el regreso de los Wayans desde la secuela hace 25 años.

La saga que parodía las películas de terror está de vueta.

Paramount Pictures reveló el primer tráiler de la última entrega de la franquicia Scary Movie.

Scary Movie 6 reúne a los hermanos Wayans, Marlon, Shawn y Keenen, por primera vez en 18 años para escribir una nueva entrega de la serie de parodias de terror. Es la primera película de la serie de comedia desde Scary Movie 5 en 2013. Los hermanos también producen la película con Rick Alvarez, bajo la dirección de Michael Tiddes.

Entre los miembros del elenco que regresan a la franquicia se encuentran Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott. Entre los recién llegados a la saga satírica se encuentran el sobrino de los hermanos, Damon Wayans Jr.; su hermana Kim Wayans; la exparticipante de "SNL" Heidi Gardner; Olivia Rose Keegan; Savannah Lee Nassif; Cameron Scott Roberts; Sydney Park; Gregg Wayans; Ruby Snowber; y Benny Zielke.

Embed - Scary Movie | Official Trailer (2026 Movie) - Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall Entre las películas de terror parodiadas hay claras referencias a Sinners, Weapons, La Sustancia, Get Out, Terrifier y más.

El éxito de Scary Movie La película original Scary Movie del año 2000 fue una de las películas con clasificación R más taquilleras de todos los tiempos. Recaudó 42,5 millones de dólares en taquilla, el mayor debut para una película de terror con clasificación R y un director afroamericano en aquel momento. Los hermanos Wayans desarrollaron la franquicia cinematográfica de Scary Movie, con Keenen escribiendo y dirigiendo las dos primeras películas. Marlon y Shawn escribieron y protagonizaron las dos primeras.

Miramax produce, con Jonathan Glickman, Alexandra Loewy y Thom Zadra como productores ejecutivos. Como parte de su acuerdo de primera opción con Miramax, Paramount Pictures estrenará la película de terror a nivel mundial en junio de este año.

